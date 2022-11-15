Ціна на газ стрімко росте в Європі: що відбувається

Зростання відбулося через перші ознаки похолодання та на тлі побоювань щодо імпорту скрапленого природного газу з ключового американського об'єкта.

Чому зросли ціни

Нагадуємо, що лише нещодавно ціни на газ падали на тлі теплої погоди, затримки початку опалювального сезону та потоків скрапленого природного газу, які допомогли поповнити газосховища.

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Але зростання на 16% в понеділок, 14 листопада, базові ф'ючерси підскочили ще на 9,9%. Відтак, американський виробник Freeport LNG в Техасі, ймовірно, продовжить припинення поставок газу через аварію, яка трапилася ще у червні. Це збільшить глобальну конкуренцію за вкрай необхідні поставки напередодні зими.

Температура на континенті до кінця тижня опуститься нижче середньої, що може змусити людей почати користуватися обігрівачами, збільшуючи попит на газ. Поєднання різкого похолодання і проблем з постачанням є нагадуванням про те, що європейська система буде вразливою під час першої за останній час зими без значних російських поставок,

— пише Bloomberg.

Яка ціна на газ зараз

За даними Міжконтинентальної біржі, вартість контрактів на постачання природного газу з виконанням у грудні, до прикладу, на хабі TTF у Нідерландах піднялася майже на 11,7% на піку торгів.

за 1 мегават-годину — це максимум після 4 листопада, коли ф'ючерси на газ коштували до 134,75 євро за мегават-годинку.

У перерахунку на 1 000 кубометрів вартість газу становила приблизно 1 340 євро.

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Масштабний обвал на ринку газу

Лише декілька тижнів тому через те, що європейські газосховища заповнили більшою кількістю газу, ніж потрібно для опалювального сезону, ціни на нього суттєво зменшилися.

Ціна базових європейських ф’ючерсів на природний газ впала на 20% з минулого четверга та більш ніж на 70% з моменту досягнення рекордного рівня в кінці серпня.

Згідно з даними Міжконтинентальної біржі, у понеділок спотові ціни на газ у Нідерландах з доставкою протягом години, які відображають умови європейського ринку в реальному часі,

Проте, було прогнозовано, що у грудні та січні, коли погода стане холоднішою, європейські запаси газу можуть суттєво зменшитися.