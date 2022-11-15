Почему выросли цены

Напомним, что только недавно цены на газ падали на фоне теплой погоды, задержки начала отопительного сезона и потоков сжиженного природного газа, которые помогли пополнить газохранилища.

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Но рост на 16% в понедельник, 14 ноября, базовые фьючерсы подскочили еще на 9,9%. Следовательно, американский производитель Freeport LNG в Техасе, вероятно, продолжит прекращение поставок газа из-за аварии, которая произошла еще в июне. Это увеличит глобальную конкуренцию за крайне необходимые поставки в преддверии зимы.

Температура на континенте к концу недели опустится ниже средней, что может заставить людей начать пользоваться обогревателями, увеличивая спрос на газ. Сочетание резкого похолодания и проблем со снабжением является напоминанием о том, что европейская система будет уязвима во время первой за последнее время зимы без значительных российских поставок.

– пишет Bloomberg.

Какая цена на газ сейчас

По данным Межконтинентальной биржи, стоимость контрактов на поставку природного газа с исполнением в декабре, например, на хабе TTF в Нидерландах поднялась почти на 11,7% на пике торгов.

Цены достигали 127 евро за 1 мегаватт-час – это максимум после 4 ноября, когда фьючерсы на газ стоили до 134,75 евро за мегаватт-час.

В пересчете на 1000 кубометров стоимость газа составляла примерно 1340 евро.

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Масштабный обвал на рынке газа

Лишь несколько недель назад из-за того, что европейские газохранилища заполнили большим количеством газа, чем нужно для отопительного сезона, цены на него существенно снизились.

Цена базовых европейских фьючерсов на природный газ упала на 20% с прошлого четверга и более чем на 70% с момента достижения рекордного уровня в конце августа.

Согласно данным Межконтинентальной биржи, в понедельник спотовые цены на газ в Нидерландах с доставкой в течение часа, отражающих условия европейского рынка в реальном времени, опустились ниже 0 евро.

Однако было прогнозировано, что в декабре и январе, когда погода станет холоднее, европейские запасы газа могут существенно уменьшиться.