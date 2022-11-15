Почему выросли цены
Напомним, что только недавно цены на газ падали на фоне теплой погоды, задержки начала отопительного сезона и потоков сжиженного природного газа, которые помогли пополнить газохранилища.
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Но рост на 16% в понедельник, 14 ноября, базовые фьючерсы подскочили еще на 9,9%. Следовательно, американский производитель Freeport LNG в Техасе, вероятно, продолжит прекращение поставок газа из-за аварии, которая произошла еще в июне. Это увеличит глобальную конкуренцию за крайне необходимые поставки в преддверии зимы.
Температура на континенте к концу недели опустится ниже средней, что может заставить людей начать пользоваться обогревателями, увеличивая спрос на газ. Сочетание резкого похолодания и проблем со снабжением является напоминанием о том, что европейская система будет уязвима во время первой за последнее время зимы без значительных российских поставок.
– пишет Bloomberg.
Какая цена на газ сейчас
По данным Межконтинентальной биржи, стоимость контрактов на поставку природного газа с исполнением в декабре, например, на хабе TTF в Нидерландах поднялась почти на 11,7% на пике торгов.
В пересчете на 1000 кубометров стоимость газа составляла примерно 1340 евро.
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Масштабный обвал на рынке газа
Лишь несколько недель назад из-за того, что европейские газохранилища заполнили большим количеством газа, чем нужно для отопительного сезона, цены на него существенно снизились.
Цена базовых европейских фьючерсов на природный газ упала на 20% с прошлого четверга и более чем на 70% с момента достижения рекордного уровня в конце августа.
Однако было прогнозировано, что в декабре и январе, когда погода станет холоднее, европейские запасы газа могут существенно уменьшиться.