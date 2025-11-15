Найрідкісніший блакитний діамант: за скільки було продано дорогоцінний Оппенгеймер Блю
- Oppenheimer Blue, яскраво-блакитний діамант, був проданий на аукціоні Christie's за понад 50 мільйонів доларів, встановивши ціновий рекорд.
- Цей діамант перевершив попередній рекорд Blue Moon, який був проданий за понад 48 мільйонів доларів.
Одним із найрідкісніших діамантів у світі вважають Oppenheimer Blue. Свого часу він встановив ціновий рекорд на аукціоні. Це рідкісний камінь насичено-блакитного кольору, який продали за понад пів сотні мільйонів доларів.
Скільки коштував один із найрідкісніших діамантів у світі?
Oppenheimer Blue є рідкісним діамантом яскраво-блакитного кольору. Він є одним із найцінніших у світі каменів, коли-небудь проданого на аукціоні, передає 24 Канал.
- Нагадуємо, що у далекому 2026 році на відомому аукціоні Christie's його було продано за понад 39,5 мільйона фунтів стерлінгів (за теперішнім курсом, це понад 50 мільйонів доларів – 24 Канал), що на той час було рекордною ціною. Вага каменю склала 14,62 карата, писало The Gurdian.
- Натомість його передпродажна оцінка становила від 38 до 45 мільйонів доларів.
- Така вартість перевершила вартість діаманту Blue Moon, який вважали найдорожчим у світі до того. Вага каменю становила 12,03 карата, а був проданий він на аукціоні Sotheby's за понад 48 мільйонів доларів.
Як зазначаються на сайті Christie's, це останній діамант у лінійці історичних блакитних діамантів, проданих на аукціоні Christie's, до якої входять Tereshchenko у 1984 році (діамант Михайла Терещенка) та Wittelsbach Blue у 2008 році.
Тодішній голова Christie's в азійсько-тихоокеанському регіоні та Китаї, зазначив, що блакитні діаманти здобули ширшу популярність не лише тому, що вони приголомшливі, але й тому, що їх так мало у світі.
Що відомо про брошку Наполеона?
Діамантова брошка Наполеона з овальним діамантом вагою 13,04 карата була серед особистих речей полководця після битви при Ватерлоо.
Її було продано на аукціоні Sotheby's у Женеві за 3,5 мільйона швейцарських франків. Відповідно до теперішнього курсу, це приблизно 4,4 мільйона доларів.
Цікаво, що спочатку вартість цієї брошки оцінювали у 200 000 франків (понад 250 тисяч доларів).