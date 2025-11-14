Що відомо про брошку Наполеона?
Зараз вартість брошки оцінили у 3,5 мільйона швейцарських франків (відповідно до теперішнього курсу, це приблизно 4,4 мільйона доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на аукціонний дім Sotheby's.
Важлива інформація про цю брошку:
- ця брошка, прикрашена овальним діамантом вагою 13,04 карата;
- навколо основного каменю, встановлено ще 100 діамантів меншого розміру.
Цікаво! Спочатку вартість цієї брошки оцінювали у 200 000 франків (понад 250 тисяч доларів). Остаточна ціна (без комісії) склала – 2,85 мільйона франків.
Аукціонний дім стверджує, що ця брошка була знайдена серед особистих речей Наполеона у візках, які застрягли на багнистих дорогах під час його втечі з під Ватерлоо. Нагадаємо, тоді наполеонівські війська тікали від:
- британського війська герцога Веллінгтона;
- сил пруської армії під проводом фельдмаршала Блюхера.
Протягом декількох століть ця брошка належала німецькій династії Гогенцоллернів. Потім – стала частиною приватної колекції.
Враховуючи нещодавнє пограбування Лувру та походження від, можливо, найвідомішої французької історичної постаті, я не здивований, що коштовність досягла цієї величної суми,
– сказав керівний директор 77 Diamonds Тобіас Кормінд.
Які ще цікаві прикраси реалізовують зараз?
На цьому ж аукціоні було продано берил, яку Наполеон, імовірно, носив під час коронації. Вага цього каменю більш як 132 карати. Пішов з молотка берил за 838 000 франків.
Як повідомляє AP, на аукціоні також було продано унікальний голубий діамант Mellon Blue. Його продали за 20,5 мільйонів швейцарських франків.