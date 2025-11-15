Укр Рус
15 ноября, 16:36
3

Самый редкий голубой бриллиант: за сколько был продан драгоценный Оппенгеймер Блю

Валерия Городинская
Основные тезисы
  • Oppenheimer Blue, ярко-голубой бриллиант, был продан на аукционе Christie's за более 50 миллионов долларов, установив ценовой рекорд.
  • Этот бриллиант превзошел предыдущий рекорд Blue Moon, который был продан за более 48 миллионов долларов.

Одним из самых редких бриллиантов в мире считают Oppenheimer Blue. В свое время он установил ценовой рекорд на аукционе. Это редкий камень насыщенно-голубого цвета, который продали за более чем полсотни миллионов долларов.

Сколько стоил один из самых редких бриллиантов в мире?

Oppenheimer Blue является редким бриллиантом ярко-голубого цвета. Он является одним из самых ценных в мире камней, когда-либо проданного на аукционе, передает 24 Канал.

  • Напоминаем, что в далеком 2026 году на известном аукционе Christie's он был продан за более 39,5 миллиона фунтов стерлингов (по нынешнему курсу, это более 50 миллионов долларов – 24 Канал), что в то время было рекордной ценой. Вес камня составил 14,62 карата, писало The Gurdian.
  • Зато его предпродажная оценка составляла от 38 до 45 миллионов долларов.
  • Такая стоимость превзошла стоимость бриллианта Blue Moon, который считали самым дорогим в мире до того. Вес камня составлял 12,03 карата, а был продан он на аукционе Sotheby's за более 48 миллионов долларов.

Как отмечаются на сайте Christie's, это последний бриллиант в линейке исторических голубых бриллиантов, проданных на аукционе Christie's, в которую входят Tereshchenko в 1984 году (бриллиант Михаила Терещенко) и Wittelsbach Blue в 2008 году.

Тогдашний глава Christie's в азиатско-тихоокеанском регионе и Китае, отметил, что голубые бриллианты получили широкую популярность не только потому, что они потрясающие, но и потому, что их так мало в мире.

Что известно о броши Наполеона?

  • Бриллиантовая брошь Наполеона с овальным бриллиантом весом 13,04 карата была среди личных вещей полководца после битвы при Ватерлоо.

  • Она была продана на аукционе Sotheby's в Женеве за 3,5 миллиона швейцарских франков. Согласно нынешнему курсу, это примерно 4,4 миллиона долларов.

  • Интересно, что сначала стоимость этой броши оценивали в 200 000 франков (более 250 тысяч долларов).