Біткойн стрімко зростає через конфлікт США та Ірану

Біткойн сягнув 12-тижневого максимуму. Згодом ця крипта дещо впала. Така ситуація є наслідком того, що трейдери оцінили неоднозначні сигнали щодо переговорів США та Ірану.

Що впливає на вартість крипти зараз?

Зранку 27 квітня вартість біткойна фіксувалася на рівні 79 488 доларів за монету, повідомляє Bloomberg.

Читайте також Офіційний курс валют наприкінці місяця: що буде з доларом та євро 27 квітня

Зверніть увагу! Це найвищий рівень з 31 січня. Загалом за квітень біткойн зріс на майже 15%.

Згодом ця монета дещо впала. Біткойн торгувався поблизу рівня – 77 900 доларів. Наразі ж ця крипта сягнула рівня – 77 769 доларів, повідомляє investing.com.



Яка змінилась вартість BTC 27 квітня 2026 року / Скриншот з сервісу investing.com

На зростання вартості біткойна вплинула заява Ірану. Тегеран сказав, що Вашингтон запропонував йому укласти нову угоду, відносно відкриття Ормузької протоки.

Ризики реальні. Шанси на мирну угоду між США та Іраном зруйнувалися, що може призвести до широкого переоцінювання ризикових активів. 80 000 доларів – це та ціна, на якій багато нещодавніх покупців наближаються до точки беззбитковості, що зазвичай є позначкою, де виникає тиск продавців, коли вони виходять зі своїх позицій,

– повідомляє аналітик BTC Markets Рейчел Лукас.

Важливо! На ціну біткойна також впливає очікування засідань Центробанків, вони мають відбутися незабаром.

Як війна на Близькому Сході впливає на ціну нафти?