Что влияет на стоимость крипты сейчас?
Утром 27 апреля стоимость биткойна фиксировалась на уровне 79 488 долларов за монету, сообщает Bloomberg.
Читайте также Официальный курс валют в конце месяца: что будет с долларом и евро 27 апреля
Обратите внимание! Это самый высокий уровень с 31 января. Всего за апрель биткоин вырос почти на 15%.
Впоследствии эта монета несколько упала. Биткойн торговался вблизи уровня – 77 900 долларов. Сейчас же эта крипта достигла уровня – 77 769 долларов, сообщает investing.com.
Как изменилась стоимость BTC 27 апреля 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com
На рост стоимости биткойна повлияло заявление Ирана. Тегеран сказал, что Вашингтон предложил ему заключить новое соглашение, относительно открытия Ормузского пролива.
Риски реальны. Шансы на мирное соглашение между США и Ираном разрушились, что может привести к широкой переоценке рисковых активов. 80 000 долларов – это та цена, на которой многие недавние покупатели приближаются к точке безубыточности, что обычно является отметкой, где возникает давление продавцов, когда они выходят из своих позиций,
– сообщает аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас.
Важно! На цену биткойна также влияет ожидание заседаний Центробанков, они должны состояться вскоре.
Как война на Ближнем Востоке влияет на цену нефти?
После начала конфликта на Ближнем Востоке, Ормузский пролив был перекрыт. А это чрезвычайно важный торговый водный путь. Соответственно, такая ситуация повлияла не только на стоимость энергоносителей, а и рисковых активов. В частности, биткойна.
В течение последних нескольких сессий биткойн рос до уровня 80 тысяч долларов. Этому способствовало то, что трейдеры покрывали короткие позиции. К тому же несколько увеличился спрос.