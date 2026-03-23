Біткойн пішов вгору після нової заяви Трампа

Біткойн подорожчав. На нього зросла ціна на фоні нової заяви Трампа про війну на Близькому Сході. Нагадаємо, американський президент вказав, що наразі відбуваються переговори між країнами.

Як зросла ціна біткойна?

Біткойн зріс на 5,2%. Він торгувався на рівні близько 71 400 доларів, повідомляє Bloomberg.

Зверніть увагу! Ether та Solana також подорожчали.

Зауважимо, що раніше біткойн перебував поблизу двотижневого мінімуму. Він складав – 67 731 долар (для розуміння, це найнижчий рівень з 9 березня).

Через конфлікт в Ірані, біткойн був волатильним. В якийсь момент він навіть сягав 76 000 доларів, а потім знову падав.

Потоки, які підтримували ціну біткойна протягом останніх двох тижнів, ослабли ближче до понеділка, а приплив коштів до біржових фондів США, пов'язаних з криптовалютою, став негативним,

– вказує видання.

Зараз ціна біткойна дещо впала. Він коштує – 70 638 доларів, повідомляє investing.com.



Яка змінилась вартість BTC 23 березня 2026 року / Скриншот з сервісу investing.com

Що відомо про заяву Трампа?