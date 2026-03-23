Биткоин пошел вверх после нового заявления Трампа

23 марта, 19:38
Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Биткойн вырос на 5,2% и торговался на уровне около 71 400 долларов после нового заявления Трампа о войне на Ближнем Востоке.
  • Цена биткойна была волатильной из-за конфликта в Иране, достигая 76 000 долларов.

Биткойн подорожал. На него выросла цена на фоне нового заявления Трампа о войне на Ближнем Востоке. Напомним, американский президент указал, что сейчас происходят переговоры между странами.

Как выросла цена биткойна?

Биткойн вырос на 5,2%. Он торговался на уровне около 71 400 долларов, сообщает Bloomberg.

Обратите внимание! Ether и Solana также подорожали.

Заметим, что ранее биткойн находился вблизи двухнедельного минимума. Он составлял – 67 731 доллар (для понимания, это самый низкий уровень с 9 марта).

Из-за конфликта в Иране, биткоин был волатильным. В какой-то момент он даже достигал 76 000 долларов, а потом снова падал.

Потоки, которые поддерживали цену биткойна в течение последних двух недель, ослабли ближе к понедельнику, а приток средств в биржевые фонды США, связанных с криптовалютой, стал отрицательным, 
– указывает издание.

Сейчас цена биткойна несколько упала. Он стоит – 70 638 долларов, сообщает investing.com.


Как изменилась стоимость BTC 23 марта 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com

Что известно о заявлении Трампа?

  • Трамп заявил, что США отложат удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Вероятные атаки "переносятся" на 5 дней на фоне переговоров.

  • Из-за комментариев Трампа акции и облигации восстановились. Однако их рост происходил недолго. В частности, Акции резко подскочили вследствие вероятности, что война на Ближнем Востоке закончится. Но впоследствии Иран опроверг заявления американского президента. Такие изменения резко сократили темпы роста.