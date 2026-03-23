Биткоин пошел вверх после нового заявления Трампа

Биткойн подорожал. На него выросла цена на фоне нового заявления Трампа о войне на Ближнем Востоке. Напомним, американский президент указал, что сейчас происходят переговоры между странами.

Как выросла цена биткойна?

Биткойн вырос на 5,2%. Он торговался на уровне около 71 400 долларов, сообщает Bloomberg.

Читайте также Цены стремительно летят вниз: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Иране

Обратите внимание! Ether и Solana также подорожали.

Заметим, что ранее биткойн находился вблизи двухнедельного минимума. Он составлял – 67 731 доллар (для понимания, это самый низкий уровень с 9 марта).

Из-за конфликта в Иране, биткоин был волатильным. В какой-то момент он даже достигал 76 000 долларов, а потом снова падал.

Потоки, которые поддерживали цену биткойна в течение последних двух недель, ослабли ближе к понедельнику, а приток средств в биржевые фонды США, связанных с криптовалютой, стал отрицательным,

– указывает издание.

Сейчас цена биткойна несколько упала. Он стоит – 70 638 долларов, сообщает investing.com.



Как изменилась стоимость BTC 23 марта 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com

Что известно о заявлении Трампа?