Яка ситуація з біткойном зараз?

Станом на 6 ранку, в Нью-Йорку ціна цієї крипти дещо збільшилась. Водночас біткойн не відновився, він коштував трохи менш як 77 500 доларів, повідомляє Bloomberg.

У січні біткойн втратив майже 11%, що стало його четвертим поспіль місячним падінням – найдовшою серією втрат з 2018 року, під час краху, що настав після буму первинних пропозицій монет у 2017 році. Його останній спад відбувається на тлі широких ринкових заворушень,

– вказує видання.

Аналітики очікують, що біткойн зможе отримати сильну підтримку, якщо впаде до 70 000 доларів. Водночас до цієї крипти буде дещо втрачена довіра.

Зауважимо, що на падіння біткойна вплинули нещодавні заяви Трампа. Йдеться про те, що американський президент прагне зміни голову ФРС. Нагадаємо, термін повноважень у Джерома Павелла закінчується у травні. Замість нього, Трамп запропонував свого кандидата – Кевіна Ворша.

Скільки коштує біткойн зараз?

На момент написання публікації, біткойн дещо зріс. Його ціна зараз – 77 842,80 доларів, повідомляє investing.com.



Яка змінилась вартість BTC через заяви Трампа 2 лютого 2026 року / Скриншот з сервісу investing.com

Що відбувалося з вартістю біткойна раніше?