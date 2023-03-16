Біткойн може побити усі рекорди

Аналітик, інвестор та мільярдер Тім Дрейпер розповідає, що майже на 100% впевнений у тому, що біткойн менш ніж за два роки стрімко здорожчає.

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За словами Драйпера, нам слід очікувати на те, що ціна криптовалюти зросте на понад 900%. Тобто зараз ВТС перебуває на початку параболічного зростання, яке призведе до позначки у 250 000 доларів.

Я майже на 100% впевнений, що матиму рацію через 18 місяців,

– додає мільярдер.

Зауважте, що на момент інтерв'ю ціна біткойна торгується за 24 889 доларів. Однак 14 березня вона вкотре суттєво зросла – до 26 110 доларів США.

Винести урок з краху

Тім Дрейпер наголосив, що інвесторам потрібно засвоїти урок з торішнього краху FTX, що контролюються централізованими платформами.

Децентралізовані криптовалюти, такі як Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, набагато кращі, ніж централізовані цифрові активи. Я не знаю, чому хтось досі тримає централізовану криптовалюту, якщо вона не має конкретної мети, як-от XRP або ETH. Надіюсь, люди винесуть урок з краху FTX/FTT,

— каже аналітик.

Цікаво, ще 10 березня біткойн тримався тенденції здешевлення. Тоді за добу криптовалюта впала на 8% і її вартість становила нижче позначки на рівні 20 тисяч доларів.