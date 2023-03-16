Биткойн может побить все рекорды

Аналитик, инвестор и миллиардер Тим Дрейпер рассказывает, что почти на 100% уверен в том, что биткойн менее чем за два года стремительно подорожает.

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По словам Драйпера, нам следует ожидать, что цена криптовалюты вырастет более чем на 900%. То есть сейчас ВТС находится в начале параболического роста, который приведет к отметке в 250 000 долларов.

Я почти на 100% уверен, что буду прав через 18 месяцев,

– добавляет миллиардер.

Заметьте, что на момент интервью цена биткоина торгуется за 24 889 долларов. Однако 14 марта она в который раз существенно выросла – до 26 110 долларов США.

Извлечь урок из краха

Тим Дрейпер подчеркнул, что инвесторам нужно извлечь урок из прошлогоднего краха FTX, контролируемых централизованными платформами.

Децентрализованные криптовалюты, такие как Bitcoin, Tezos, Bitcoin Cash, Aragon, Cardano, гораздо лучше, чем централизованные цифровые активы. Я не знаю, почему кто-то до сих пор держит централизованную криптовалюту, если она не имеет конкретной цели, например XRP или ETH. Надеюсь, люди извлекут урок из краха FTX/FTT,

– говорит аналитик.

Интересно, еще 10 марта биткойн держался тенденции удешевления. Тогда за сутки криптовалюта упала на 8% и ее стоимость составляла ниже отметки на уровне 20 тысяч долларов.