У п'ятницю, 10 березня, біткойн подешевшав на 8% за останню добу. Відтак вартість монети впала нижче позначки на рівні 20 тисяч доларів.

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Новий обвал біткойна на ринку

Настільки сильний спад біткойна зафіксували вперше з січня. Виділять дві головні причин нової хвилі турбулентності на ринку криптовалют:

Заяви глави Федеральної резервної системи США щодо подальшого підвищення ставок. Джером Павелл у Конгресі повідомив, що центробанк має зробити значно більше, аби повернути інфляцію в країні до цільового показника у 2% ;

ставок. Джером Павелл у Конгресі повідомив, що центробанк має зробити значно більше, аби повернути інфляцію в країні до цільового показника у ; Крах криптовалютного кредитора Silvergate Bank також вплинув на ринок. Тому це є додатковим фактор тиску у поєднанні зі зростанням побоювань інвесторів щодо монетарної політики Федерального резерву.

До середини лютого біткойн подорожчав на 50% у річному розрахунку у рамках потужного ралі на ринку. Вартість монети досягнула позначки у 25 тисяч доларів. Зокрема, цьому сприяло повернення апетиту до ризику серед інвесторів.

Історичний рекорд для біткойна зафіксували у листопаді 2021 року на рівні майже 69 тисяч доларів за монету. Станом на початку 2023 року ціна монети коливалася на рівні 16,6 тисячі доларів. На момент створення цього матеріалу, криптовалюту на ринку демонструє таку динаміку: