У вівторок, 14 березня, вартість біткойна злетіла до 26 110 доларів США. Таку ціну зафіксували вперше з літа 2022 року.

Варте уваги Стрімкі коливання біткойна знову у центрі уваги: чого чекати від ринку криптовалют у 2023 році

Важливий стрибок біткойна на ринку

Ціна біткойна під час торгів виросла більше, ніж на 7% та перетнула важливу позначку у 25 тисяч доларів за монету. Цьому сприяли останні дані про інфляцію у США. Індекс споживчих цін виріс за останній місяць на 0,4%, за даними Бюро статистики праці.

До теми! Попереднє стрімке подорожчання цифрової монети зафіксували 13 березня 2023 року. Тоді криптовалюта зросла в ціні на понад 17%. Хоча за кілька днів до цього біткойн коштував менш як 20 тисяч доларів.

Водночас крах банку Silicon Valley Bank, який активно співпрацював зі стартапами та компаніями з технологічного сектору, також сприяв подорожчанню біткойна.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 24 670 доларів за монету. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 476,79 мільярда доларів, за даними CoinDesk. Від початку 2023 року курс біткойна зріс на 48,52%. Історичний максимум цифрової монети – ціна на рівні майже 69 тисяч доларів.