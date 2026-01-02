Скільки сьогодні коштує біткойн: нова ціна після Нового року
- Ціна біткойна 2 січня 2026 року становить 89 209 доларів, зростання за день склало 1,55%.
- Відтік коштів з біржових фондів біткойнів склав 6 мільярдів доларів у IV кварталі 2025 року.
В кінці грудня трейдери намагалися врегулювати ситуацію із вартістю біткойна. Йдеться про компенсацію втрат. Біткойн "зробив крок", аби зрости до позначки 90 000 доларів.
Як змінювалась ціна біткойна 2 січня 2026 року?
Однак зростання цієї крипти швидко зупинилося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Нагадаємо, на початку минулого року крипта зросла через оптимізм, що виник на ринку. Зокрема, на фоні політики адміністрації Трампа. Згодом ця крипта почала падати через тарифи, які впроваджував американський лідер. Річ у тім, що ці мита сколихнули світові фінансові ринки.
У той час як інші ризикові активи, такі як акції США, відновилися, біткойн залишається в мінусі після того, як 10 жовтня було ліквідовано рекордний рівень позицій з використанням кредитного плеча,
– наголошує видання.
На ціну негативно вплинуло і зниження попиту на біржові фонди біткойнів Як показує статистика, відтік коштів з ETF сягнув 6 мільярдів доларів у IV кварталі 2025 року.
Яка зараз вартість біткойна?
Ціна біткойна сьогодні – 89 209 доларів. Ця крипта 2 січня 2026 року подорожчала на 1,55%, повідомляє investing.com
Скільки сьогодні коштує 1 BTC / Скриншот сервісу investing.com
Що відбувалося з ціною біткойна у 2025 році?
Торік біткойн "фіксувався" на рекордному рівні – 126 тисяч доларів. Після нових рішень американського лідера, ця крипта почала знижуватись. На початку жовтня монета уже фіксувалась на рівні – 110 тисяч доларів.
Тенденція на зниження продовжувалась. Згодом – на початку листопада, біткойн впав до 100 тисяч доларів.
Напередодні Нового року – 29 грудня біткойн ненадовго зріс до рівня – 90,2 тисячі доларів. Потім ця криптовалюта почала знижуватись. Тоді монета впала до майже 88 тисяч доларів.