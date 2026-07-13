Скільки коштує BTC тепер

Річ у тім, що дорожчі енергоносії можуть знову підштовхнути інфляцію та знизити інтерес до ризикових активів. Тож у понеділок, 13 липня, частину позицій втратив і біткоїн. Ба більше, його курс перетнув важливий індикатор, передає Bloomberg.

Під час азійських торгів криптовалюта подешевшала на 2,6%, тобто до 62 478 доларів. Унаслідок цього її ціна опустилася нижче 200-тижневої ковзної середньої (200WMA) – технічного рівня, який може сигналізувати про тривалий спад на ринку.

Щоправда, згодом біткоїн частково компенсував падіння, коштуючи близько 63 040 доларів на початку торгів у Нью-Йорку.



Ціна BTC станом на 13 липня 2026 року / Скриншот investing.com

Цікаво, що напередодні американські спотові біржові фонди (ETF) на біткоїн зафіксували чистий приплив 197,4 мільйона доларів, що стало першим позитивним тижневим результатом за останні 9 тижнів.

Що тисне на ціну біткоїна

Після нових атак на Близькому Сході інвестори занепокоїлися потенційним подорожчанням нафти. Якщо воно призведе до прискорення інфляції, Федеральна резервна система США може довше зберігати високі процентні ставки.

Зауважимо, що для криптовалюти це негативний сигнал, адже за таких умов капітал перетікає в консервативніші інструменти.

Нагадаємо, ринок енергоносіїв уже відреагував ростом цін на понад 4% – Brent тепер коштує близько 79,11 долара за барель.