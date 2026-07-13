Як нові атаки вплинули на ціну нафти

Тож уже в понеділок, 13 липня, ринок відреагував на ситуацію. Нафтові котирування підскочили на понад 4%, передає Reuters.

Зокрема, ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 3,10 долара, або 4,08%, – до 79,11 долара за барель .

. Водночас американська WTI зросла в ціні на 2,95 долара, або 4,11%, – до 74,36 долара за барель.

Інвестори вкотре занепокоїлися можливими перебоями з постачанням сировини через Ормузьку протоку. Річ у тім, що в неділю через неї пройшли лише шість суден – і це найнижчий показник за останні п'ять тижнів, свідчать дані відстеження Kpler.

Окрім того, нове загострення поставило під ще більший сумнів майбутнє тимчасової угоди між США та Іраном, укладеної минулого місяця. Вона передбачала відновлення судноплавства та завершення війни після ще 60 днів переговорів.

Надії на відносно швидке врегулювання нещодавніх сутичок можуть опинитися під загрозою після зростання напруги протягом вихідних (11 – 12 липня, – 24 Канал),

– зазначили аналітики ANZ.

Щоправда, відносно стримане зростання цін наразі може свідчити, що ринок поки не вважає нове загострення повним зривом перемир'я, а радше сприймає його як ескалацію в межах і без того крихкого режиму тиші. Утім, наскільки виправданим є таке припущення, стане зрозуміло лише з подальшого розвитку подій.

Нагадаємо, протягом останнього часу Дональд Трамп відзначився низкою радикальних заяв. Спершу він запевняв, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "більше не діє", а згодом укотре відкривав Ормузьку протоку для комерційного судноплавства.

Натомість у МЕА попереджають, що поновлення бойових дій суттєво погіршило перспективи нафтового ринку. За стабільної ситуації між Вашингтоном і Тегераном уже наступного року пропозиція могла б перевищити попит, однак подальше продовження війни здатне повністю зруйнувати цей прогноз.