Сколько стоит BTC сейчас

Дело в том, что подорожание энергоносителей может вновь подтолкнуть инфляцию и снизить интерес к рисковым активам. Поэтому в понедельник, 13 июля, часть позиций потерял и биткоин. Более того, его курс пересек важный индикатор, сообщает Bloomberg.

Во время азиатских торгов криптовалюта подешевела на 2,6%, то есть до 62 478 долларов. В результате его цена опустилась ниже 200-недельной скользящей средней (200WMA) – технического уровня, который может сигнализировать о длительном спаде на рынке.

Правда, позже биткоин частично компенсировал падение, стоив около 63 040 долларов в начале торгов в Нью-Йорке.



Цена BTC по состоянию на 13 июля 2026 года / Скриншот investing.com

Интересно, что накануне американские спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали чистый приток в размере 197,4 миллиона долларов, что стало первым положительным недельным результатом за последние 9 недель.

Что давит на цену биткоина

После новых атак на Ближнем Востоке инвесторы обеспокоились потенциальным подорожанием нефти. Если это приведет к ускорению инфляции, Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки.

Отметим, что для криптовалюты это негативный сигнал, ведь в таких условиях капитал перетекает в более консервативные инструменты.

Напомним, рынок энергоносителей уже отреагировал ростом цен более чем на 4% – Brent теперь стоит около 79,11 доллара за баррель.