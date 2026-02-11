У чому складнощі легалізації крипти в Україні?
Необов'язково цей законопроєкт можуть ухвалити у 2026 році, йдеться в інтерв'ю виконуючого обов'язки міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова виданню SPEKA.
Читайте також Чому біткоїн дешевшає до 60 – 70 тисяч доларів: експерт назвав причини та коли чекати зростання
Щоб запустити цей ринок, ми маємо деякі положення європейського регламенту MiCA відтермінувати. Якщо депутати встигнуть проголосувати закон у першій половині року, то всі підзаконні акти можуть встигнути прийняти.
Довідка: Законопроєкт базується на європейському регулюванні MiCA. Тобто – Markets in Crypto-Assets. Його створили ще у 2023 році, а запустили – у 2024.
Як каже Борняков, Мінцифра підтримує якомога швидкий запуск легального ринку віртуальних активів в Україні. Водночас країна втратила багато часу з 2020 року. Тому важливо, щоб:
- на початку регулювання ринку крипти було ліберальним;
- а частину положень MiCA, на думку Борнякова, потрібно відтермінувати.
Нагадаємо, розробляти законопроєкт, щодо легалізації крипти в Україні почали значно раніше. Уже у вересні 2025 року ВРУ зробила важливий крок до легалізації криптоіндустрії. Саме тоді було схвалено законопроєкт № 10225-д, який визначає правила оподаткування, звітності й державного контролю крипти, розповів нардеп Ярослав Железняк. Фактично, цим рішенням запустили в роботу Закон України "Про віртуальні активи".
Зауважимо, що його було підписано ще в березні 2022 року. Однак є важливий нюанс. Запрацювати закон зможе лише, коли ухвалять зміни до Податкового кодексу, відносно оподаткування таких активів.
Коли ринок крипти може бути легалізовано в Україні?
Наразі легалізація ринку крипти залежить найперше від роботи ВРУ. Якщо закон буде ухвалено у першій половині року, є шанс запустити ринок до кінця цього року.
А от при ухваленні цього рішення уже восени, ситуація складатиметься інакше. Адже процес затягнеться внаслідок складної регуляторної підготовки. Зокрема, ухвалення підзаконних актів.