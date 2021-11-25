Цифрова революція в дії: словник Collins English Dictionary назвав слово 2021 року
Джерело:Collins Dictionary
Цифрова революція продовжує набирати оберти та змінювати культуру, відносини та способи ведення бізнесу. Черговим доказом цього є слово 2021 року, яке обрали укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary.
Загалом криптовалюти стали випробуванням для домінування традиційних форм грошей. Об'єднання грошей та інтернету приводить до головного слова 2021 року – абревіатури NFT (non-fungible token, невзаємозамінний токен), яка протягом останніх 12 місяців постійно з'являлася у пресі та соціальних мережах.
Зверніть увагу Сезонні фаворити: на які компанії та сектори варто звернути увагу напередодні зими
Головне слово 2021 року
Укладачі словника визначають NFT як "унікальний цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на такі активи, як твір мистецтва або предмет колекціонування". Іншими словами, це фрагмент цифрових даних, який фіксує, кому належить певний віртуальний актив.До теми У 2020 році словник Collins Dictionary назвав найважливішим словом "локдаун", що на думку експертів означає введення суворих обмежень на поїздки, соціальну взаємодію та доступ до громадських просторів. Тоді як за версією словника сучасної української мови і сленгу "Мислова" цей статус отримало слово "коронавірус".
Уяву публіки у контексті NFT захопила можливість використання цієї технології для продажу витворів мистецтва. Наприклад, на аукціоні Сhristie's була продана робота американського цифрового художника Beeple, справжнє ім'я якого Майк Вінкельманн. Офіційний сайт найбільшого аукціонного будинку у світі повідомляє, що колаж "EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS" пішов з під молотка за понад 69 мільйонів доларів.
Цікаво Не просто легендарний баскетболіст: у що інвестував Майкл Джордан
Цікаві приклади з ринку NFT:
- За допомогою технології NFT продають абсолютно різні речі: картини, автомобілі, витвори мистецтва. Лотом одного аукціону стала справжня київська квартира.
- Українці теж активно заробляють на NFT. Загалом вони звертають увагу на мистецтво. Україна навіть входить до п'ятірки лідерів.
- Серед українських знаменитостей теж є прихильники цієї технології. Зокрема, реперка Alyona Alyona продала свій хіт "GALAS".
- Художник з Австралії Bosslogic вирішив відзначити успіхи Мессі та створив NFT-колекцію "The Messiverse".
- Відомий репер Snoop Dogg є давнім прихильником криптовалют. Зокрема, він одним із перших почав говорити про біткойн. Репер приголомшив криптоспільноту, заявивши, що саме він стоїть за відомою NFT-колекцією – CozmoMedici.