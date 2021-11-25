Цифрова революція в дії: словник Collins English Dictionary назвав слово 2021 року

Цифрова революція продовжує набирати оберти та змінювати культуру, відносини та способи ведення бізнесу. Черговим доказом цього є слово 2021 року, яке обрали укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary.

Загалом криптовалюти стали випробуванням для домінування традиційних форм грошей. Об'єднання грошей та інтернету приводить до головного слова 2021 року – абревіатури NFT (non-fungible token, невзаємозамінний токен), яка протягом останніх 12 місяців постійно з'являлася у пресі та соціальних мережах.

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Головне с лово 2021 року

Укладачі словника визначають NFT як "унікальний цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні, який використовується для реєстрації права власності на такі активи, як твір мистецтва або предмет колекціонування". Іншими словами, це фрагмент цифрових даних, який фіксує, кому належить певний віртуальний актив.

Уяву публіки у контексті NFT захопила можливість використання цієї технології для продажу витворів мистецтва. Наприклад, на аукціоні Сhristie's була продана робота американського цифрового художника Beeple, справжнє ім'я якого Майк Вінкельманн. Офіційний сайт найбільшого аукціонного будинку у світі повідомляє, що колаж "EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS" пішов з під молотка за понад 69 мільйонів доларів.

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