Цифрова гривня: глава Мінцифри назвав терміни реалізації амбітного проєкту

Криптовалюти – це важлива частина сучасного фінансового світу. Тож держави активно вивчають питання використання цієї технології. Україна серед них, а у Мінцифри вже є конкретний план дій.

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що відомство має на меті запустити пілотний проєкт е-гривні вже до кінця 2022 року, а справжній кейс з цифровою нацвалютою – у 2023 році.

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Е-гривня в Україні

Михайло Федоров розповів, що два тижні тому відбулася зустріч за участі голови Національного банку України, де була представлена дорожня карта цього проєкту, яку вже погодили у:

НБУ,

Міністерстві фінансів України,

Міністерстві цифрової трансформації України.

17 лютого 2022 року Рада підтримала законопроєкт "Про віртуальні валюти", тим самим легалізувавши ринок криптовалют в Україні. Додамо, що першу версію цього закону ветував президент України Володимир Зеленський та повернув до парламенту.

Глава Мінцифри додав, що вже три компанії почали працювати над розробкою цифрової гривні, після чого вони оберуть найкращий варіант. Зокрема, у рамках пілотного проєкту працівники державного підприємства під Мінцифрою отримають заробітні плати в е-гривні та на спеціальний електронний гаманець.

Е-гривня в Україні / Фото Getty Images

Щодо інтеграції цього гаманця з глобальними системами Федоров сказав, що зараз фахівці працюють над його технічною розробкою та вивченням всіх можливостей, але є чіткий графік та команда виділена у Нацбанку. Міністр додав, що реальний кейс з е-гривнею у 2023 році, найімовірніше, буде пов'язаний з "єПідтримкою". За його словами, до кінця наступного року необхідно "відтестувати, відпілотувати" цей проєкт повною мірою, щоб після цього запустити це масштабно.

Нацбанк і цифрова гривня

Нацбанк почав вивчати можливість створення національної цифрової валюти ще у 2016 році. Вже через два роки було проведено пілотний проєкт із випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. У липні 2021 року глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що у банку зосереджено шукають ефективний спосіб використання цифрової гривні, згідно з офіційними даними.

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На основі результатів опитування експертів з фінансового світу, які мають різноплановий досвід, власних досліджень та міжнародного досвіду Нацбанк виділив для майбутньої роботи 3 варіанти використання цифрової нацвалюти.