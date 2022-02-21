Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що відомство має на меті запустити пілотний проєкт е-гривні вже до кінця 2022 року, а справжній кейс з цифровою нацвалютою – у 2023 році.
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Е-гривня в Україні
Михайло Федоров розповів, що два тижні тому відбулася зустріч за участі голови Національного банку України, де була представлена дорожня карта цього проєкту, яку вже погодили у:
- НБУ,
- Міністерстві фінансів України,
- Міністерстві цифрової трансформації України.
Глава Мінцифри додав, що вже три компанії почали працювати над розробкою цифрової гривні, після чого вони оберуть найкращий варіант. Зокрема, у рамках пілотного проєкту працівники державного підприємства під Мінцифрою отримають заробітні плати в е-гривні та на спеціальний електронний гаманець.
Е-гривня в Україні / Фото Getty Images
Щодо інтеграції цього гаманця з глобальними системами Федоров сказав, що зараз фахівці працюють над його технічною розробкою та вивченням всіх можливостей, але є чіткий графік та команда виділена у Нацбанку. Міністр додав, що реальний кейс з е-гривнею у 2023 році, найімовірніше, буде пов'язаний з "єПідтримкою". За його словами, до кінця наступного року необхідно "відтестувати, відпілотувати" цей проєкт повною мірою, щоб після цього запустити це масштабно.
Нацбанк і цифрова гривня
Нацбанк почав вивчати можливість створення національної цифрової валюти ще у 2016 році. Вже через два роки було проведено пілотний проєкт із випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. У липні 2021 року глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що у банку зосереджено шукають ефективний спосіб використання цифрової гривні, згідно з офіційними даними.
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На основі результатів опитування експертів з фінансового світу, які мають різноплановий досвід, власних досліджень та міжнародного досвіду Нацбанк виділив для майбутньої роботи 3 варіанти використання цифрової нацвалюти.