Цифровая гривна: глава Минцифры назвал сроки реализации амбициозного проекта
Источник:ютуб-канал "Бегущий Банкир"
Криптовалюты – это важная часть современного финансового мира. Поэтому государства активно изучают вопросы использования этой технологии. Украина среди них, а у Минцифры уже есть конкретный план действий.
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ведомство имеет целью запустить пилотный проект е-гривны уже к концу 2022 года, а настоящий кейс с цифровой нацвалютой – в 2023 году.
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Е-гривна в Украине
Михаил Федоров рассказал, что две недели назад состоялась встреча с участием главы Национального банка Украины, где была представлена дорожная карта этого проекта, которую уже согласовали в:
- НБУ,
- Министерстве финансов Украины,
- Министерстве цифровой трансформации Украины.
Глава Минцифры добавил, что уже три компании заработали разработку цифровой гривны, после чего они выберут лучший вариант. В частности, в рамках пилотного проекта работники государственного предприятия под Минцифрой получат заработные платы в е-гривне и на специальный электронный кошелек.
Что касается интеграции этого кошелька с глобальными системами, Федоров сказал, что сейчас специалисты работают над его технической разработкой и изучением всех возможностей, но есть четкий график и команда выделена в Нацбанке. Министр добавил, что реальный кейс с е-гривней в 2023 году, скорее всего, будет связан с "поддержкой". По его словам, до конца следующего года необходимо "оттестовать, отпилотировать" этот проект в полной мере, чтобы запустить это масштабно.
Нацбанк и е-гривна
Национальный банк Украины стал изучать возможность выпуска национальной цифровой валюты в 2016 году. Уже через два года был проведен пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн. В июле 2021 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что в банке сосредоточенно ищут эффективный способ использования цифровой гривны, согласно официальным данным.
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На основе результатов опроса экспертов из финансового мира, имеющих разноплановый опыт, собственных исследований и международного опыта, Нацбанк выделил для дальнейшей проработки 3 варианта использования е-гривны.