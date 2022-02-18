На момент створення цього матеріалу, капіталізація усього крипторинку зупинилася на рівні 1,82 трильйона доларів, повідомляє СoinMarketCap. Пік припав на середину листопада 2021 року з оцінкою на рівні 3 трильйонів доларів.

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США посилюють контроль за крипторинком

У США у Міністерстві юстиції почав працювати прокурор, який спеціалізується на комп'ютерних злочинах, який також стане главою команди, яка буде займатися криптовалютами. Крім того, Федеральне бюро розслідувань створить спеціальний підрозділ для аналізу блокчейну та експлуатації віртуальних активів з можливістю конфіскації.

Уже відомо, що команду у Мін'юсті очолить прокурор Юн Янг Чой. Вона вела справу проти хакера з Росії, який допоміг вкрасти інформацію про понад 80 мільйонів клієнтів банківського холдингу JPMorgan & Chase Co.

США посилюють контроль за крипторинком / Фото Getty Images

У ФБР вирішили створити новий відділ після того, як Мін'юст висунув подружній парі з Нью-Йорка звинувачення у відмиванні цифрових монет, а конкретно біткойна. Наразі йдеться про понад 4,5 мільйона доларів. У відомстві вже назвали це найбільшою крадіжкою на крипторинку. Віртуальні монети незаконно привласнили під час злому криптобіржі Bitfinex 6 років тому. Актуальні дані щодо біткойна:

ціна біткойна коливається на рівні 39 834 доларів за монету;

за монету; максимально монета коштувала 68 990 доларів ;

; ринкова капіталізація монети становить 755,31 мільярда доларів, згідно з CoinDesk.

Американські регулятори під егідою чинного президента США Джозефа Байдена посилили свій контроль над криптоіндустрією після низки гучних кібератак у 2021 році. Зокрема, йдеться про атаки на системи одного з найбільших трубопровідних операторів США Colonial Pipeline та найбільшого у світі постачальника яловичини. Нападники часто вимагали викуп у біткойнах. У деяких випадкам ФБР вдавалося відстежити та повернути певну частину цих коштів.