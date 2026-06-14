Від стародавнього Китаю до Зімбабве: цікаві факти про гроші, які здатні здивувати

Гроші давно перестали бути лише способом оплачувати товари чи послуги. За звичними банкнотами та монетами та банкнотами приховується чимало незвичайних історій, які можуть здивувати.

Перші паперові гроші

Перші справжні паперові гроші виникли в Китаї. Спочатку їх використовували тільки в похоронній церемонії, коли біля могили покійного гроші спалювали на багатті, щоб вони полегшили йому життя на тому світі, пише Уманський національний університет.

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У побуті паперові купюри поширилися набагато пізніше, приблизно у XI столітті. Спочатку китайські купці використовували паперові розписки, щоб не перевозити важкі мідні монети. А згодом держава взяла випуск банкнот під свій контроль.

Гральні карти як гроші

У 1685 році у французькій колонії Нова Франція, яка знаходилася на території сучасної Канади, виникла гостра нестача монет. Тодішній інтендант Жак де Мель знайшов вихід із ситуації і вирішив використати звичайні гральні карти в якості грошей.

Карти розрізали, наносили на них номінал, ставили печатки та підписи чиновників. Після цього ними можна було розраховуватися майже так само, як звичайними грошима. Лише після прибуття в Канаду кораблів зі Старого Світу, ці "купюри" обміняли на справжні монети.

Унікальність долара

Американський долар вважається однією з найстабільніших валют світу, а його дизайн змінювався значно менше, ніж у більшості інших валют.

Всі долари випускають однакового розміру, відрізняються лише номінали, елементи захисту і портрети президентів США. До речі, на американських доларах заборонено використовувати портрети живих людей, хоча Дональд Трамп і прагне це виправити.

Цікаво, що назву "долар" використовують близько 27 країн світу. Серед них – США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Сінгапур, Ямайка, Беліз та низка острівних держав.

Монети з рекламою

Наприкінці XX століття бельгійські компанії експериментували з рекламними монетами. На них розміщували логотипи та рекламні написи.

Такі екземпляри не стали масовим платіжним засобом, однак швидко перетворилися на рідкісні колекційні предмети серед нумізматів.

Монети, що коштують мільйони доларів

Одними з найдорожчих монет світу вважають давньогрецькі декадрахми, викарбувані понад 2 400 років тому.

Особливо цінують колекціонери сиракузькі декадрахми V – IV століть до нашої ери. Через рідкість і високу художню цінність окремі екземпляри продавалися на аукціонах за кілька мільйонів доларів.

Гроші замість шпалер

Після Першої світової війни Німеччина пережила катастрофічну гіперінфляцію. У 1923 році ціни зростали настільки швидко, що люди носили гроші мішками.

Купюри втрачали цінність буквально за кілька днів. Через це деякі сім'ї використовували банкноти як паливо для печей, а інші обклеювали ними стіни, адже звичайні шпалери коштували дорожче.

Купюра у 100 трильйонів доларів

Одним із найвідоміших символів гіперінфляції стала банкнота номіналом 100 трильйонів зімбабвійських доларів, випущена у січні 2009 року.

Попри фантастичний номінал, на момент випуску її реальна вартість становила лише кілька десятків американських центів. Пізніше ця купюра стала популярним колекційним предметом.

Гроші для "Монополії"

Компанія Hasbro за десятиліття існування гри "Монополія" надрукувала величезну кількість ігрових банкнот.

За оцінками виробника, загальна сума "монопольних" грошей у світі значно перевищує кількість реальних доларів у готівковому обігу. Саме тому жартома «Монополію» називають найбільшим банком у світі.

Зауважте! На паперових грошах накопичується величезна кількість бруду. Вони брудніші, ніж будь-які інші предмети, які ми беремо в руки.