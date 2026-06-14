Первые бумажные деньги

Первые настоящие бумажные деньги возникли в Китае. Сначала их использовали только в похоронной церемонии, когда у могилы покойного деньги сжигали на костре, чтобы они облегчили ему жизнь на том свете, пишет Уманский национальный университет.

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В быту бумажные купюры распространились гораздо позже, примерно в XI веке. Сначала китайские купцы использовали бумажные расписки, чтобы не перевозить тяжелые медные монеты. А впоследствии государство взяло выпуск банкнот под свой контроль.

Игральные карты как деньги

В 1685 году во французской колонии Новая Франция, которая находилась на территории современной Канады, возникла острая нехватка монет. Тогдашний интендант Жак де Мель нашел выход из ситуации и решил использовать обычные игральные карты в качестве денег.

Карты разрезали, наносили на них номинал, ставили печати и подписи чиновников. После этого ими можно было рассчитываться почти так же, как обычными деньгами. Лишь после прибытия в Канаду кораблей из Старого Света, эти "купюры" обменяли на настоящие монеты.

Уникальность доллара

Американский доллар считается одной из самых стабильных валют мира, а его дизайн менялся значительно меньше, чем у большинства других валют.

Все доллары выпускают одинакового размера, отличаются лишь номиналы, элементы защиты и портреты президентов США. Кстати, на американских долларах запрещено использовать портреты живых людей, хотя Дональд Трамп и стремится это исправить.

Интересно, что название "доллар" используют около 27 стран мира. Среди них – США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Ямайка, Белиз и ряд островных государств.

Монеты с рекламой

В конце XX века бельгийские компании экспериментировали с рекламными монетами. На них размещали логотипы и рекламные надписи.

Такие экземпляры не стали массовым платежным средством, однако быстро превратились в редкие коллекционные предметы среди нумизматов.

Монеты, которые стоят миллионы долларов

Одними из самых дорогих монет мира считают древнегреческие декадрахмы, отчеканенные более 2 400 лет назад.

Особенно ценят коллекционеры сиракузские декадрахмы V – IV веков до нашей эры. Из-за редкости и высокой художественной ценности отдельные экземпляры продавались на аукционах за несколько миллионов долларов.

Деньги вместо обоев

После Первой мировой войны Германия пережила катастрофическую гиперинфляцию. В 1923 году цены росли настолько быстро, что люди носили деньги мешками.

Купюры теряли ценность буквально за несколько дней. Из-за этого некоторые семьи использовали банкноты как топливо для печей, а другие оклеивали ими стены, ведь обычные обои стоили дороже.

Купюра в 100 триллионов долларов

Одним из самых известных символов гиперинфляции стала банкнота номиналом 100 триллионов зимбабвийских долларов, выпущенная в январе 2009 года.

Несмотря на фантастический номинал, на момент выпуска ее реальная стоимость составляла всего несколько десятков американских центов. Позже эта купюра стала популярным коллекционным предметом.

Деньги для "Монополии"

Компания Hasbro за десятилетия существования игры "Монополия" напечатала огромное количество игровых банкнот.

По оценкам производителя, общая сумма "монопольных" денег в мире значительно превышает количество реальных долларов в наличном обращении. Именно поэтому в шутку "Монополию" называют самым большим банком в мире.

Заметьте! На бумажных деньгах накапливается огромное количество грязи. Они грязнее, чем любые другие предметы, которые мы берем в руки.