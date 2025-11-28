Усе стабільно погано: Центробанк Росії опублікував неочікуваний звіт

Центробанк Росії повідомив про погіршення фінансової ситуації у багатьох підприємств. Також відчутно зросла проблемна заборгованість.

Яка ситуація в Росії за даними Центробанку?

Центробанк Росії каже, що в країні, попри погіршення ситуації, буде фінансова стабільність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

З уповільненням економіки кредитний ризик стає ключовою вразливістю. Фінансове становище як громадян, так і компаній в цілому стабільне, але раніше накопичені ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощами,

– наголошується у звіті Банку Росії, який було опубліковано у четвер.

Також у звіті повідомляється, що:

За перші 8 місяців 2025 року чистий дохід компаній знизився на 23% (якщо порівнювати з попереднім роком). Такому розвитку ситуації сприяла низка факторів, зокрема, несприятливі зовнішні умови.

Зросла кількість збиткових компаній у важливих секторах, у тому числі – нафтогазовому.

Попри очевидні негативні тенденції, Центробанк Росії прогнозує покращення. Регулятор нібито провів стрес-тести, які показали, що: "значне додаткове погіршення операційних результатів компаній не спричинить системних ризиків".

Зверніть увагу! Дефіцит російського бюджету за підсумками року може зрости до – 5,7 трильйона рублів, повідомляє "The Moscow Times".

Яка насправді економічна ситуація в Росії?