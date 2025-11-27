Як Росія намагається врятувати бюджет?

Потрібно розуміти, що для Центробанку цей крок вимушений. Адже золото, фактично стало інструментом підтримки рубля, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Також золото використовують для:

покриття потреб бюджету у такий складний час;

а також посилення ліквідності корпорацій.

Зауважимо, що до цього року Центробанк Росії не продавав золото комерційним учасникам ринку. Водночас регулятор приймав метал від Мінфіну (таким чином нарощувались резерви).

Разом з цим, фонд національного благоустрою стрімко втрачає ліквідні активи:

вони складали 113,5 мільярдів доларів у 2022 році;

і у 2025 скоротилися до 51,6 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Обсяги золота в структурі фонду скоротилися на 57% за час війни, повідомляє російське видання The Moscow Times.

Стратегія продажу золота нібито дає змогу оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій,

– наголошує розвідка.

Імовірно, обсяги продажів золота можуть сягнути таких масштабів:

у 2025 році – приблизно 30 мільярдів доларів – 230 тонн золота;

у 2026 році – як мінімум 15 мільярдів доларів – 115 тонн.

Що відбувається в економіці Росії зараз?