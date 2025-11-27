Як Росія намагається врятувати бюджет?
Потрібно розуміти, що для Центробанку цей крок вимушений. Адже золото, фактично стало інструментом підтримки рубля, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Також золото використовують для:
- покриття потреб бюджету у такий складний час;
- а також посилення ліквідності корпорацій.
Зауважимо, що до цього року Центробанк Росії не продавав золото комерційним учасникам ринку. Водночас регулятор приймав метал від Мінфіну (таким чином нарощувались резерви).
Разом з цим, фонд національного благоустрою стрімко втрачає ліквідні активи:
- вони складали 113,5 мільярдів доларів у 2022 році;
- і у 2025 скоротилися до 51,6 мільярда доларів.
Зверніть увагу! Обсяги золота в структурі фонду скоротилися на 57% за час війни, повідомляє російське видання The Moscow Times.
Стратегія продажу золота нібито дає змогу оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій,
– наголошує розвідка.
Імовірно, обсяги продажів золота можуть сягнути таких масштабів:
- у 2025 році – приблизно 30 мільярдів доларів – 230 тонн золота;
- у 2026 році – як мінімум 15 мільярдів доларів – 115 тонн.
Що відбувається в економіці Росії зараз?
В Росії зростає бюджетний дефіцит. За підсумками 2025, він має сягнути – майже 6 трильйонів рублів.
Зараз в Росії просіло декілька важливих галузей. Зокрема, у вугільній промисловості частка збиткових підприємств перевищила 70%. А 23 виробництва в цій сфері – взагалі закрилися.
Також відчутна криза у галузі металевого кремнію. Річ у тім, що російські виробники "програють" китайським. Саме продукція з Китаю захопила цей внутрішній ринок Росії.