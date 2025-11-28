Все стабильно плохо: Центробанк России опубликовал неожиданный отчет
- Центробанк России сообщил об ухудшении финансовой ситуации у многих предприятий и росте проблемной задолженности.
- Чистый доход компаний за первые 8 месяцев 2025 года снизился на 23% из-за неблагоприятных внешних условий.
Центробанк России сообщил об ухудшении финансовой ситуации у многих предприятий. Также ощутимо выросла проблемная задолженность.
Какая ситуация в России по данным Центробанка?
Центробанк России говорит, что в стране, несмотря на ухудшение ситуации, будет финансовая стабильность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
С замедлением экономики кредитный риск становится ключевой уязвимостью. Финансовое положение как граждан, так и компаний в целом стабильное, но ранее накопленные риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями,
– отмечается в отчете Банка России, который был опубликован в четверг.
Также в отчете сообщается, что:
- За первые 8 месяцев 2025 года чистый доход компаний снизился на 23% (если сравнивать с предыдущим годом). Такому развитию ситуации способствовал ряд факторов, в частности, неблагоприятные внешние условия.
- Возросло количество убыточных компаний в важных секторах, в том числе – нефтегазовом.
Несмотря на очевидные негативные тенденции, Центробанк России прогнозирует улучшение. Регулятор якобы провел стресс-тесты, которые показали, что: "значительное дополнительное ухудшение операционных результатов компаний не повлечет системных рисков".
Обратите внимание! Дефицит российского бюджета по итогам года может вырасти до – 5,7 триллиона рублей, сообщает "The Moscow Times".
Какова на самом деле экономическая ситуация в России?
Многие отрасли России переживают значительный кризис. В частности, в угольной – количество убыточных предприятий уже превысило 70%. А более 20 производств вообще закрылись.
Также недавно стало известно, что Центробанк России начал продавать золото из резервов. Доступ к металлу получили банки, государственные компании и ряд инвестиционных структур. Благодаря этим действиям, Центробанк стремится поддержать рубль, а также – покрыть бюджетные потребности. Предположительно, регулятор, к тому же надеется усилить ликвидность корпораций через реализацию резервов.