Какая ситуация в России по данным Центробанка?

Центробанк России говорит, что в стране, несмотря на ухудшение ситуации, будет финансовая стабильность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

С замедлением экономики кредитный риск становится ключевой уязвимостью. Финансовое положение как граждан, так и компаний в целом стабильное, но ранее накопленные риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями,

– отмечается в отчете Банка России, который был опубликован в четверг.

Также в отчете сообщается, что:

За первые 8 месяцев 2025 года чистый доход компаний снизился на 23% (если сравнивать с предыдущим годом). Такому развитию ситуации способствовал ряд факторов, в частности, неблагоприятные внешние условия.

Возросло количество убыточных компаний в важных секторах, в том числе – нефтегазовом.

Несмотря на очевидные негативные тенденции, Центробанк России прогнозирует улучшение. Регулятор якобы провел стресс-тесты, которые показали, что: "значительное дополнительное ухудшение операционных результатов компаний не повлечет системных рисков".

Обратите внимание! Дефицит российского бюджета по итогам года может вырасти до – 5,7 триллиона рублей, сообщает "The Moscow Times".

Какова на самом деле экономическая ситуация в России?