Це найнижчий рівень з листопада 2024: біткойн знову подешевшав

Сьогодні біткойн був на межі падіння нижче ключового рівня в 70 000 доларів. Як показує статистика, під час азійської сесії ця монета впала на 3% – до 70 052 доларів.

Як саме подешевшав біткойн 5 лютого?

Це найбільше падіння, починаючи з листопада 2024 року, повідомляє Reuters.

Впав і другий за величиною криптотокен у світі. Йдеться про ефір. Він знизився на 2% і сягнув – 2 086 доларів.

Важливо! Падіння ефіра нижче 2 000 доларів було найбільшим, починаючи з травня 2025 року.

Ми вважаємо, що це загальне падіння в основному обумовлене масовим виведенням коштів з інституційних ETF. З жовтня 2025 року, коли почався спад, з цих фондів щомісяця виводилися мільярди доларів,

– вказали у Deutsche Bank.

Також падінню крипти сприяло висування кандидатури Кевіна Ворша на роль наступного голови ФРС. Наразі цю посаду займає Джером Пауелл. Його каденція триватиме до травня 2026 року.

Цього року вказані криптовалюти знизились так:

біткойн вав на майже 20%;

ефір – 30%.

У січні американські спотові біткойн-ETF зазнали відтоку понад 3 мільярди доларів після відтоку близько 2 мільярдів доларів та 7 мільярдів доларів у грудні та листопаді відповідно,

– додали аналітики.

Скільки коштує один біткойн зараз?

Наразі ціна біткойна таки впала нижче критичного рівня. 1 монета коштує – 69,467 долара, повідомляє investing.com.



Яка змінилась вартість BTC 5 лютого 2026 року / Скриншот з сервісу investing.com

Як змінювалась ціна на біткойн?