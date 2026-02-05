Это самый низкий уровень с ноября 2024 года: биткоин снова подешевел
- Биткойн утром упал на 3% до 70 052 долларов, что является самым низким уровнем с ноября 2024 года.
- Институциональные ETF вывели миллиарды долларов с октября 2025 года, что способствовало общему падению криптовалют.
Сегодня биткойн был на грани падения ниже ключевого уровня в 70 000 долларов. Как показывает статистика, во время азиатской сессии эта монета упала на 3% –до 70 052 долларов.
Как именно подешевел биткойн 5 февраля?
Это самое большое падение, начиная с ноября 2024 года, сообщает Reuters.
Читайте также Такого не ожидал никто: биткоин упал до самой низкой отметки за время президентства Трампа
Упал и второй по величине криптотокен в мире. Речь идет об эфире. Он снизился на 2% и достиг – 2 086 долларов.
Важно! Падение эфира ниже 2 000 долларов было самым большим, начиная с мая 2025 года.
Мы считаем, что это общее падение в основном обусловлено массовым выводом средств из институциональных ETF. С октября 2025 года, когда начался спад, из этих фондов ежемесячно выводились миллиарды долларов,
– указали в Deutsche Bank.
Также падению крипты способствовало выдвижение кандидатуры Кевина Уорша на роль следующего председателя ФРС. Сейчас эту должность занимает Джером Пауэлл. Его каденция продлится до мая 2026 года.
В этом году указанные криптовалюты снизились так:
- биткойн упал почти на 20%;
- эфир – 30%.
В январе американские спотовые биткойн-ETF испытали отток более 3 миллиардов долларов после оттока около 2 миллиардов долларов и 7 миллиардов долларов в декабре и ноябре соответственно,
– добавили аналитики.
Сколько стоит один биткойн сейчас?
Сейчас цена биткойна таки упала ниже критического уровня. 1 монета стоит – 69,467 доллара, сообщает investing.com.
Как изменилась стоимость BTC 5 февраля 2026 года / Скриншот с сервиса investing.com
Как менялась цена на биткоин?
Еще в начале октября 2025 года цена на биткойн достигла рекордного уровня. Она выросла до 126 тысяч долларов. Такая ситуация, в частности, стала следствием политики США.
Впоследствии, после заявлений Трампа о тарифах, эта крипта начала падать. Сначала она опустилась ниже 110 тысяч долларов.
На этой неделе биткойн также стремительно падал. Еще 2 февраля он был на уровне – 80 000 долларов за монету.