Gulliver незабаром виставлять на продаж: скільки банки хочуть за київський ТРЦ

Наприкінці липня наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили важливе рішення щодо одного з найбільших об'єктів комерційної нерухомості України. Багатофункціональний комплекс Gulliver у Києві незабаром виставлять на відкритий продаж через систему Prozorro.

Що відомо про продаж Gulliver

Лот пообіцяли опублікувати вже на початку вересня, а його стартова ціна складе 207 мільйонів доларів США. Офіційний анонс в Ощадбанку зробили в понеділок, 3 серпня.

Йдеться про найбільшу відкриту угоду на вітчизняному ринку комерційної нерухомості за останні роки, що стане важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, зокрема щодо ефективності механізму захисту прав кредиторів.

Юрій Каціон Голова правління Ощадбанку Ощадбанк є одним із найбільших партнерів українського бізнесу у фінансуванні інвестиційних проєктів, тому ми зацікавлені, щоб такі якісні активи отримували ефективних власників і продовжували розвиватися.

До слова, дату проведення аукціону, умови участі та порядок подання заявок оголосять разом із початком торгів.

Як Gulliver опинився у власності банків

Нагадаємо, історія тягнеться майже два десятиліття. Консорціум державних банків почав кредитувати будівництво комплексу ще у 2006 році, а в експлуатацію об'єкт ввели лише у 2014 році.

Згодом позичальник кілька разів реструктуризував борг і намагався врегулювати заборгованість, однак із червня 2024 року компанія почала поступово скорочувати платежі за кредитом, а згодом повністю припинила його обслуговування.

Після фактичної зупинки співпраці з боржником державні банки у березні 2025 року розпочали звернення стягнення на заставне майно. Після завершення всіх юридичних процедур право власності на Gulliver перейшло до консорціуму:

80% комплексу отримав Ощадбанк;

а ще 20% – Укрексімбанк.

Відтоді фінустанови забезпечували безперервну роботу ТРЦ, зберегли його операційну діяльність, організували управління активом і підготували до відкритого продажу.

Який вигляд має Gulliver зсередини: дивіться фото

Нагадаємо, Gulliver – один із найвідоміших і найбільших багатофункціональних комплексів Києва, розташований у центрі столиці. Загальна площа об'єкта становить понад 157 тисяч квадратних метрів, тоді як орендна – близько 110 тисяч квадратних метрів. До складу входять торговельна галерея, бізнес-центр, паркінг і необхідна інженерна інфраструктура.