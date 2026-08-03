Gulliver незабаром виставлять на продаж: скільки банки хочуть за київський ТРЦ
Наприкінці липня наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили важливе рішення щодо одного з найбільших об'єктів комерційної нерухомості України. Багатофункціональний комплекс Gulliver у Києві незабаром виставлять на відкритий продаж через систему Prozorro.
Що відомо про продаж Gulliver
Лот пообіцяли опублікувати вже на початку вересня, а його стартова ціна складе 207 мільйонів доларів США. Офіційний анонс в Ощадбанку зробили в понеділок, 3 серпня.
Йдеться про найбільшу відкриту угоду на вітчизняному ринку комерційної нерухомості за останні роки, що стане важливим сигналом для українських та міжнародних інвесторів, зокрема щодо ефективності механізму захисту прав кредиторів.
Ощадбанк є одним із найбільших партнерів українського бізнесу у фінансуванні інвестиційних проєктів, тому ми зацікавлені, щоб такі якісні активи отримували ефективних власників і продовжували розвиватися.
До слова, дату проведення аукціону, умови участі та порядок подання заявок оголосять разом із початком торгів.
Як Gulliver опинився у власності банків
Нагадаємо, історія тягнеться майже два десятиліття. Консорціум державних банків почав кредитувати будівництво комплексу ще у 2006 році, а в експлуатацію об'єкт ввели лише у 2014 році.
Згодом позичальник кілька разів реструктуризував борг і намагався врегулювати заборгованість, однак із червня 2024 року компанія почала поступово скорочувати платежі за кредитом, а згодом повністю припинила його обслуговування.
Після фактичної зупинки співпраці з боржником державні банки у березні 2025 року розпочали звернення стягнення на заставне майно. Після завершення всіх юридичних процедур право власності на Gulliver перейшло до консорціуму:
- 80% комплексу отримав Ощадбанк;
- а ще 20% – Укрексімбанк.
Відтоді фінустанови забезпечували безперервну роботу ТРЦ, зберегли його операційну діяльність, організували управління активом і підготували до відкритого продажу.
Який вигляд має Gulliver зсередини: дивіться фото
Нагадаємо, Gulliver – один із найвідоміших і найбільших багатофункціональних комплексів Києва, розташований у центрі столиці. Загальна площа об'єкта становить понад 157 тисяч квадратних метрів, тоді як орендна – близько 110 тисяч квадратних метрів. До складу входять торговельна галерея, бізнес-центр, паркінг і необхідна інженерна інфраструктура.