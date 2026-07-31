НБУ звернувся до українських банків
У п'ятницю, 31 липня, голова Нацбанку Андрій Пишний звернувся з рекомендаціями щодо підтримки підприємств реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації в країні.
Річ у тім, що через систематичні ворожі удари по енергетичній і логістичній інфраструктурі бізнес працює у ще складніших умовах. Обмеження роботи портів затримує експорт продукції, погіршує фінансовий стан підприємств і знижує їхню спроможність своєчасно обслуговувати кредити та залучати нові ресурси.
Отже, регулятор рекомендує банкам:
- По-перше, індивідуально підтримувати позичальників, зокрема за потреби реструктуризувати кредити та коригувати графіки погашення.
- По-друге, оцінювати кредитні ризики з урахуванням наслідків війни, постійно моніторячи фінансовий стан підприємств і застосовуючи чинні регуляторні особливості Нацбанку.
- По-третє, не погіршувати оцінку аграрних підприємств через тимчасові логістичні чи сезонні чинники, враховуючи специфіку їхнього виробничого циклу. Окрім того, йдеться про забезпечення безперервного кредитування сектору, насамперед для фінансування осінньої посівної, а також розширення доступу аграріїв до коштів.
Своєчасна підтримка підприємств допоможе мінімізувати кредитні втрати фінустанов і не допустити погіршення якості їхніх кредитних портфелів. Водночас можливість бізнесу й надалі залучати банківські ресурси важлива для економічної стійкості країни та збереження її експортного потенціалу.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Запропоновані заходи не повинні приховувати проблемні кредити чи замінити якісне управління ризиками. Вони покликані допомогти життєздатному бізнесу пройти період тимчасових труднощів без втрати доступу до фінансування.
Нагадаємо, напередодні з огляду на посилення цінового тиску Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5% річних. Таке рішення спрямоване на збереження привабливості гривневих активів, стійкість валютного ринку та контроль інфляційних очікувань.