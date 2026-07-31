НБУ звернувся до українських банків

У п'ятницю, 31 липня, голова Нацбанку Андрій Пишний звернувся з рекомендаціями щодо підтримки підприємств реального сектору, які постраждали від погіршення безпекової ситуації в країні.

Річ у тім, що через систематичні ворожі удари по енергетичній і логістичній інфраструктурі бізнес працює у ще складніших умовах. Обмеження роботи портів затримує експорт продукції, погіршує фінансовий стан підприємств і знижує їхню спроможність своєчасно обслуговувати кредити та залучати нові ресурси.

Отже, регулятор рекомендує банкам:

По-перше, індивідуально підтримувати позичальників, зокрема за потреби реструктуризувати кредити та коригувати графіки погашення.

індивідуально підтримувати позичальників, зокрема за потреби реструктуризувати кредити та коригувати графіки погашення. По-друге, оцінювати кредитні ризики з урахуванням наслідків війни, постійно моніторячи фінансовий стан підприємств і застосовуючи чинні регуляторні особливості Нацбанку.

оцінювати кредитні ризики з урахуванням наслідків війни, постійно моніторячи фінансовий стан підприємств і застосовуючи чинні регуляторні особливості Нацбанку. По-третє, не погіршувати оцінку аграрних підприємств через тимчасові логістичні чи сезонні чинники, враховуючи специфіку їхнього виробничого циклу. Окрім того, йдеться про забезпечення безперервного кредитування сектору, насамперед для фінансування осінньої посівної, а також розширення доступу аграріїв до коштів.

Своєчасна підтримка підприємств допоможе мінімізувати кредитні втрати фінустанов і не допустити погіршення якості їхніх кредитних портфелів. Водночас можливість бізнесу й надалі залучати банківські ресурси важлива для економічної стійкості країни та збереження її експортного потенціалу.

Андрій Пишний Голова Національного банку України, член Ради Запропоновані заходи не повинні приховувати проблемні кредити чи замінити якісне управління ризиками. Вони покликані допомогти життєздатному бізнесу пройти період тимчасових труднощів без втрати доступу до фінансування.

Нагадаємо, напередодні з огляду на посилення цінового тиску Нацбанк підвищив облікову ставку до 15,5% річних. Таке рішення спрямоване на збереження привабливості гривневих активів, стійкість валютного ринку та контроль інфляційних очікувань.