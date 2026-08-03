Что известно о продаже Gulliver

Лот обещали опубликовать уже в начале сентября, а его стартовая цена составит 207 миллионов долларов США. Официальный анонс в Ощадбанке сделали в понедельник, 3 августа.

Речь идет о крупнейшей открытой сделке на отечественном рынке коммерческой недвижимости за последние годы, что станет важным сигналом для украинских и международных инвесторов, в частности в отношении эффективности механизма защиты прав кредиторов.

Юрий Кацион Председатель правления Ощадбанка Ощадбанк является одним из крупнейших партнеров украинского бизнеса в финансировании инвестиционных проектов, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы такие качественные активы попадали в руки эффективных владельцев и продолжали развиваться.

Кстати, дата проведения аукциона, условия участия и порядок подачи заявок будут объявлены одновременно с началом торгов.

Как "Гулливер" оказался в собственности банков

Напомним, история тянется почти два десятилетия. Консорциум государственных банков начал кредитовать строительство комплекса еще в 2006 году, а в эксплуатацию объект ввели только в 2014 году.

Впоследствии заемщик несколько раз реструктурировал долг и пытался урегулировать задолженность, однако с июня 2024 года компания начала постепенно сокращать платежи по кредиту, а впоследствии полностью прекратила его обслуживание.

После фактической приостановки сотрудничества с должником государственные банки в марте 2025 года приступили к обращению взыскания на залоговое имущество. После завершения всех юридических процедур право собственности на Gulliver перешло к консорциуму:

80 % комплекса получил Ощадбанк;

а еще 20% – Укэксимбанк.

С тех пор финансовые учреждения обеспечивали бесперебойную работу ТРЦ, сохранили его операционную деятельность, организовали управление активом и подготовили к открытой продаже.

Как выглядит Gulliver изнутри: смотрите фото

Напомним, Gulliver – один из самых известных и крупнейших многофункциональных комплексов Киева, расположенный в центре столицы. Общая площадь объекта составляет более 157 тысяч квадратных метров, а арендная – около 110 тысяч квадратных метров. В состав входят торговая галерея, бизнес-центр, паркинг и необходимая инженерная инфраструктура.