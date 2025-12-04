Що відомо про угоди між Туреччиною та Росією?
Туреччина розглядає зараз можливість інвестування у видобуток газу в США. Це може відбуватися в рамках диверсифікації джерел енергії, повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.
Читайте також Євро летить до нового максимуму: що відбувається з валютою сьогодні
Потрібно розуміти, що Туреччина це останній великий європейський ринок природного газу для Росії. Анкара регулярно ухвалює рішення про скорочення російських поставок.
BOTAS завершила укладення контракту з російським "Газпромом". "Газпром" продовжить здійснювати постачання наступного року. Але ми зосереджуємося радше на короткостроковій перспективі, приблизно на одному році.
Зверніть увагу! BOTAS – це державна турецька газова компанія.
Зауважимо, що окремо Анкара підписала серію угод, відносно закупівлі ЗПГ. Значна частина цього газу постачається з США.
Яку позиція має Туреччина, відносно енергоносіїв?
Туреччина зараз веде переговори з Іраном. Анкара хоче укласти контракт на імпорт газу на 10 мільярдів кубічних метрів. До того ж частина переговорів стосувалась збільшення обсягів передачі туркменського газу. Саме його Туреччина імпортує через Іран.
Станом на зараз, Туреччина має бажання стати торговельним центром газу. До того ж країна прагне диверсифікувати традиційні джерела постачання трубопроводами.
У 2025 році США стали четвертим найбільшим постачальником газу до Туреччини. Загалом з американської на турецьку територію було імпортовано – 5,5 мільярдів кубічних метрів. Це приблизно – 14% від загальної частки.