Що відомо про угоди між Туреччиною та Росією?

Туреччина розглядає зараз можливість інвестування у видобуток газу в США. Це може відбуватися в рамках диверсифікації джерел енергії, повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Потрібно розуміти, що Туреччина це останній великий європейський ринок природного газу для Росії. Анкара регулярно ухвалює рішення про скорочення російських поставок.

Алпарслан Байрактар Міністр енергетики Туреччини BOTAS завершила укладення контракту з російським "Газпромом". "Газпром" продовжить здійснювати постачання наступного року. Але ми зосереджуємося радше на короткостроковій перспективі, приблизно на одному році.

Зверніть увагу! BOTAS – це державна турецька газова компанія.

Зауважимо, що окремо Анкара підписала серію угод, відносно закупівлі ЗПГ. Значна частина цього газу постачається з США.

Яку позиція має Туреччина, відносно енергоносіїв?