Що відомо про угоди між Туреччиною та Росією?

Туреччина розглядає зараз можливість інвестування у видобуток газу в США. Це може відбуватися в рамках диверсифікації джерел енергії, повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Читайте також Євро летить до нового максимуму: що відбувається з валютою сьогодні

Потрібно розуміти, що Туреччина це останній великий європейський ринок природного газу для Росії. Анкара регулярно ухвалює рішення про скорочення російських поставок.

Алпарслан Байрактар

Міністр енергетики Туреччини

BOTAS завершила укладення контракту з російським "Газпромом". "Газпром" продовжить здійснювати постачання наступного року. Але ми зосереджуємося радше на короткостроковій перспективі, приблизно на одному році.

Зверніть увагу! BOTAS – це державна турецька газова компанія.

Зауважимо, що окремо Анкара підписала серію угод, відносно закупівлі ЗПГ. Значна частина цього газу постачається з США.

Яку позиція має Туреччина, відносно енергоносіїв?

  • Туреччина зараз веде переговори з Іраном. Анкара хоче укласти контракт на імпорт газу на 10 мільярдів кубічних метрів. До того ж частина переговорів стосувалась збільшення обсягів передачі туркменського газу. Саме його Туреччина імпортує через Іран.

  • Станом на зараз, Туреччина має бажання стати торговельним центром газу. До того ж країна прагне диверсифікувати традиційні джерела постачання трубопроводами.

  • У 2025 році США стали четвертим найбільшим постачальником газу до Туреччини. Загалом з американської на турецьку територію було імпортовано – 5,5 мільярдів кубічних метрів. Це приблизно – 14% від загальної частки.