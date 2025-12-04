Что известно о соглашениях между Турцией и Россией?
Турция рассматривает сейчас возможность инвестирования в добычу газа в США. Это может происходить в рамках диверсификации источников энергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Нужно понимать, что Турция это последний крупный европейский рынок природного газа для России. Анкара регулярно принимает решение о сокращении российских поставок.
BOTAS завершила заключение контракта с российским "Газпромом". "Газпром" продолжит осуществлять поставки в следующем году. Но мы сосредотачиваемся скорее на краткосрочной перспективе, примерно на одном году.
Обратите внимание! BOTAS – это государственная турецкая газовая компания.
Заметим, что отдельно Анкара подписала серию соглашений, относительно закупки СПГ. Значительная часть этого газа поставляется из США.
Какую позицию имеет Турция, относительно энергоносителей?
Турция сейчас ведет переговоры с Ираном. Анкара хочет заключить контракт на импорт газа на 10 миллиардов кубических метров. К тому же часть переговоров касалась увеличения объемов передачи туркменского газа. Именно его Турция импортирует через Иран.
По состоянию на сейчас, Турция имеет желание стать торговым центром газа. К тому же страна стремится диверсифицировать традиционные источники поставок трубопроводами.
В 2025 году США стали четвертым крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Всего с американской на турецкую территорию было импортировано – 5,5 миллиарда кубических метров. Это примерно – 14% от общей доли.