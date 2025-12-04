Что известно о соглашениях между Турцией и Россией?

Турция рассматривает сейчас возможность инвестирования в добычу газа в США. Это может происходить в рамках диверсификации источников энергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Нужно понимать, что Турция это последний крупный европейский рынок природного газа для России. Анкара регулярно принимает решение о сокращении российских поставок.

Алпарслан Байрактар

Министр энергетики Турции

BOTAS завершила заключение контракта с российским "Газпромом". "Газпром" продолжит осуществлять поставки в следующем году. Но мы сосредотачиваемся скорее на краткосрочной перспективе, примерно на одном году.

Обратите внимание! BOTAS – это государственная турецкая газовая компания.

Заметим, что отдельно Анкара подписала серию соглашений, относительно закупки СПГ. Значительная часть этого газа поставляется из США.

Какую позицию имеет Турция, относительно энергоносителей?

  • Турция сейчас ведет переговоры с Ираном. Анкара хочет заключить контракт на импорт газа на 10 миллиардов кубических метров. К тому же часть переговоров касалась увеличения объемов передачи туркменского газа. Именно его Турция импортирует через Иран.

  • По состоянию на сейчас, Турция имеет желание стать торговым центром газа. К тому же страна стремится диверсифицировать традиционные источники поставок трубопроводами.

  • В 2025 году США стали четвертым крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Всего с американской на турецкую территорию было импортировано – 5,5 миллиарда кубических метров. Это примерно – 14% от общей доли.