Коли вперше викарбували тризуб на монетах?

Насправді тризуб на території України з'явився набагато раніше ніж українська національна валюта, пише 24 Канал.

Читайте також Торгова війна у розпалі: як ЄС хоче знизити мита США на автомобілі

Вперше такий символ на території сучасної України з'явився саме завдяки арабським діхрамам. Для цього народу тризуб був важливим символом національної ідентичні. З монет, де зображено такий символ, робили патріотичні медальйони.

Цікаво! День українського державного герба в Україні відзначається 19 лютого. Це не дивно, адже саме 19 лютого 1992 року український тризуб став Малим гербом України, а також його визнали частиною Великого герба України.

Коли в Україні вперше викарбували тризуб на грошах?

Перші українські монети з тризубом були виготовлені ще за часів великого князя Володимира Святославича. На той час цей символ був княжим родовим знаком. Державним гербом тризуб став значно пізніше.

Зараз НБУ має у своїй колекції ці монети – срібляники. Виглядають вони так:



Як виглядали Срібляники. Велике князівство Київське / Фото надане НБУ для 24 Каналу

У теперішній час ці монети є важливою історичною спадщиною. Зокрема, завдяки ним вчені відтворюють зовнішність князя.



Срібляники. Монети часів Великого князівства Київського / Фото надане НБУ для 24 Каналу

Важливо знати! За однією з теорій вважається, що тризуб є символом триєдинства світу. Зокрема, Святої Трійці у християнстві чи 3 стихій: повітря, землі та води.