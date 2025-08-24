Когда впервые отчеканили трезубец на монетах?

На самом деле трезубец на территории Украины появился гораздо раньше чем украинская национальная валюта, пишет 24 Канал.

Впервые такой символ на территории современной Украины появился именно благодаря арабским дихрамам. Для этого народа трезубец был важным символом национальной идентичности. С монет, где изображен такой символ, делали патриотические медальоны.

Интересно! День украинского государственного герба в Украине отмечается 19 февраля. Это неудивительно, ведь именно 19 февраля 1992 года украинский трезубец стал Малым гербом Украины, а также его признали частью Большого герба Украины.

Когда в Украине впервые отчеканили трезубец на деньгах?

Первые украинские монеты с трезубцем были изготовлены еще во времена великого князя Владимира Святославича. В то время этот символ был княжеским родовым знаком. Государственным гербом трезубец стал значительно позже.

Сейчас НБУ имеет в своей коллекции эти монеты – серебряники. Выглядят они так:



Как выглядели Серебряники. Великое княжество Киевское / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

В настоящее время эти монеты являются важным историческим наследием. В частности, благодаря им ученые воспроизводят внешность князя.



Серебряники. Монеты времен Великого княжества Киевского / Фото предоставлено НБУ для 24 Канала

Важно знать! По одной из теорий считается, что трезубец является символом триединства мира. В частности, Святой Троицы в христианстве или 3 стихий: воздуха, земли и воды.