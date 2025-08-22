Як ЄС хоче знизити мита США?

Про намір домагатися застосування знижених мит США з 1 серпня заявив віцепрезидент Європейської комісії та глава зовнішньоторговельного відомства ЄС Марош Шефчович. Так він прокоментував деталі рамкової торговельної угоди, укладеної в липні між Брюсселем і Вашингтоном, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

У спільному документі вказано, що зниженні до 15% тарифи США будуть поширюватися на більшу частину імпорту з ЄС.

Там же перераховані зобов'язання, включаючи скасування ЄС мит на промислові товари зі Сполучених Штатів, а також надання американським морепродуктам і сільськогосподарській продукції преференційного доступу на європейський ринок.

Що обіцяють США?

Вашингтон, своєю чергою, пообіцяв знизити чинні мита на автомобілі та автозапчастини, які наразі складають 27,5%. Як зазначається, це суттєво підвищує витрати для європейських автовиробників.

Втім, у США обіцяють знизити мита лише після того, як ЄС прийме необхідне законодавство для вступу в силу обіцяних знижених мит на американські товари.

Важливо! Скасування або скорочення мит США на автомобілі та комплектуючі почнеться лише з першого дня місяця, коли відповідний закон ЄС набуде чинності.

Як тільки цей закон набуде чинності – не просто буде прийнятий, а саме запрацює, – ми зможемо надати це зниження. Обидві сторони вкрай зацікавлені в тому, щоб процес пішов якомога швидше,

– зазначив американський чиновник на умовах анонімності.

Шефчович підкреслив, що Європейська комісія має намір представити пропозиції до кінця місяця, що дозволить запустити механізм зниження мит з 1 серпня.

Що відомо про угоду США та ЄС?

Про торговельну угоду президент США Дональд Трамп і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосили 27 липня. Лідери назвали її історичним кроком, а сам документ, може бути розширений й охопити нові сфери.

Примітно! В угоді між США та ЄС вказується, що з 1 вересня США будуть застосовувати тільки тарифи режиму найбільшого сприяння (нижче 15%) до імпорту ряду європейських товарів: літаків і їх запчастин, дженериків і фармінгредієнтів, хімічних прекурсорів і рідкісних природних ресурсів.

Документ також підтверджує намір ЄС закупити в США скраплений природний газ, нафту і продукцію атомної енергетики на суму 750 млрд доларів, а також додатково імпортувати американські чіпи для штучного інтелекту на 40 млрд доларів.

Європейські компанії, зі свого боку, планують інвестувати в стратегічні галузі США ще 600 млрд доларів до 2028 року.