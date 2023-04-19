Цікаво, що при зовсім недавно цифрова монета перетнула важливий психологічний рівень.

Зверніть увагу Революція в інвестуванні: які тренди створюють нове майбутнє

Новий обвал біткойна на ринку

Біткойн зафіксував спад на понад 3% всього за 15 хвилин під час ранкових торгів у Європі. Відтак криптовалюта опустилася нижче позначки у 30 тисяч доларів. Цей ціновий рівень мав важливе значення для курсу монети.

Проте дані CoinDesk свідчать, що на цьому знецінення біткойна не злупилося. На момент створення цього матеріалу, вартість цифрової монети коливається на рівні 29 174 доларів. Її ринкова капіталізація становить 564,88 мільярда доларів.

Наразі немає конкретного каталізатора знецінення найвідомішої криптовалюти у світі. Хоча додають, що на курс біткойна могла вплинути вище, ніж очікували інфляція у Великій Британії, пише CoinDesk.

До теми! Американський бізнесмен Майк Новограц вважає, що біткойн може подорожчати до 40 тисяч доларів після зміни монетарної політики Федерального резерву.

Додамо, що більшість цифрових монет демонструють таку ж динаміку, що й біткойн. Зокрема, друга за популярністю криптовалюта на ринку – Ethereum – подешевшала під час торгів майже на 6% до 1979 доларів.