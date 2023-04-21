Різні фахівці та бізнесмени намагаються спрогнозувати, як зміниться ціна біткойна у майбутньому. Для прикладу, очільники двох компаній вважають, що цифрова монета має потенціал для подорожчання до феноменальних 10 мільйонів доларів, інформує 24 канал.

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Біткойн може коштувати 10 мільйонів доларів

Засновник компанії Equity Management Associates Ларрі Лепард переконаний, що американський долар на шляху до "абсолютного колапсу". За його словами, це і стане імпульсом для стрімкого подорожчання біткойна, пише Kitco News.

Лепард додав, що ще одним фактором, який грає на користь флагмана ринку криптовалют, – обмежена пропозиція біткойна. Йдеться про 21 мільйон монет. На думку бізнесмена, завдяки цьому цифрова монета може навіть перевершити результати золота.

Відтак біткойн з урахуванням цим факторів може подорожчати у довгостроковій перспективі до 10 мільйонів доларів. Натомість у 2024 році засновник Equity Management Associates очікує ціни на рівні 100 тисяч доларів.

Водночас бізнесмен зауважив, що цифрове золото залишиться дуже волатильним активом. Крім того, він додав, що попереду на криптовалюту чекають також серйозні спади.

Ще один бізнесмен та генеральний директор компанії Blockstream, яка спеціалізується на блокчейні, Адам Бек також вважає, що біткойн може коштувати 10 мільйонів доларів. Ба більше, він навіть назвав конкретний часовий термін. На його думку, це станеться приблизно через 9 років, згідно з його дописом у твітер.

Згідно з підрахунками Адама Бека, вартість цифрової монети кожного року подвоюється. Ця тенденція триває з 2013 року. Тож якщо так триватиме й надалі, то його прогноз може стати реальністю.

Актуальна ситуація на ринку криптовалют

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 28 тисяч доларів. Під час торгів цифрова монета подешевшала на майже на 2%, за даними CoinDesk. Ринкова вартість криптовалюти становить 543,17 мільярда доларів. Проте з початку 2023 року біткойн подорожчав на 69,33%.

До теми! Це не перший обвал біткойна на ринку за останні дні. 19 квітня курс біткойна впав на майже на 1000 доларів всього за 15 хвилин. Таким чином, цифрова монета відійшла від важливого психологічного рівня у 30 тисяч доларів.

Додамо, що більшість цифрових монет станом на п'ятницю, 21 квітня, демонструють негативну динаміку на ринку. Для прикладу, друга за популярністю криптовалюта у світі – Ethereum – подешевшала на 2,14% до 1906 доларів за монету. Втрати інших криптовалют такі: