Хамат Палихатития считает, что в падении криптовалют виновные американские регуляторы, которые начали более агрессивную погоню за так называемыми плохими актерами в отрасли.
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Регуляторы США усиливают давление на криптоиндустрию
К примеру, недавно глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил платформы для торговли криптовалютой должны соблюдать строгие американские законы о ценных бумагах.
Еще одно важное событие – решение Комиссии по ценным бумагам и биржам усилить контроль над криптоиндустрией. Регулятор пытается бороться с компаниями и проектами, которые, по его данным, продавали незарегистрированные ценные бумаги.
Реакция и комментарии инвестора
Генслер даже обвинил криптовалюты в крахе банков. Американские власти решительно нацелили свое оружие на криптовалюты,
– заявил Хамат Палихатия.
Палихатия подчеркнул, что криптовалюты мертвы в США. Интересно, что два года назад он прогнозировал, что биткоин заменит золото и подорожает до 200 тысяч долларов. Однако сейчас он осторожнее относится к цифровым активам.
По состоянию на 25 апреля, курс биткоина остановился на уровне 27 318 долларов за монету, по данным CoinDesk. В последние недели эта цифровая монета зафиксировала несколько существенных оползней.
Прогнозы от других экспертов:
- Основатель компании Equity Management Associates Ларри Лепард убежден, что американский доллар по пути к "абсолютного коллапса";
- По его мнению, это станет мощным импульсом для биткоина. По его словам, цена цифровой монеты может достичь отметки на равны 10 миллионов долларов;
- Мнение Лепарда разделяет бизнесмен Адам Бек, ожидающий, что криптовалюта достигнет выше упомянутого уровня из-за 9 лет.