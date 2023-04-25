Хамат Палихатития считает, что в падении криптовалют виновные американские регуляторы, которые начали более агрессивную погоню за так называемыми плохими актерами в отрасли.

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Регуляторы США усиливают давление на криптоиндустрию

К примеру, недавно глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер заявил платформы для торговли криптовалютой должны соблюдать строгие американские законы о ценных бумагах.

Важно! Генслер даже заявил во время своих показаний перед законодателями США и объединил крах Silicon Valley Bank с криптоиндустрией.

Еще одно важное событие – решение Комиссии по ценным бумагам и биржам усилить контроль над криптоиндустрией. Регулятор пытается бороться с компаниями и проектами, которые, по его данным, продавали незарегистрированные ценные бумаги.

Реакция и комментарии инвестора

Генслер даже обвинил криптовалюты в крахе банков. Американские власти решительно нацелили свое оружие на криптовалюты,

– заявил Хамат Палихатия.

Палихатия подчеркнул, что криптовалюты мертвы в США. Интересно, что два года назад он прогнозировал, что биткоин заменит золото и подорожает до 200 тысяч долларов. Однако сейчас он осторожнее относится к цифровым активам.

По состоянию на 25 апреля, курс биткоина остановился на уровне 27 318 долларов за монету, по данным CoinDesk. В последние недели эта цифровая монета зафиксировала несколько существенных оползней.

Напомним! В интервью 24 каналу основатель украинской криптобиржи Kuna Михаил Чобанян заявил, что сейчас их главный вызов – это не допустить запрета криптовалюты как таковой. Он также добавил, что важно сохранить независимость биткоина.

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