В останньому звіті агентство Moody's знизило кредитні рейтинги для 10 банків. Ба більше, експерти планують переглянути оцінку кількох великих фінансових установ з можливістю пониження їхніх рейтингів.

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Ризики для банків у США

Американські кредитори все ще відчувають ризики, які пов'язані з подальшим підвищенням процентних ставок, а також управління активами та пасивами. Це впливає на ліквідність та капітали банків на тлі завершення нетрадиційної монетарної грошово-кредитної політики, яка призводить до відтоку депозитів.

Нагадаємо! У березні 2023 року США сколихнув неочікуваний банкопад, який почався з популярного кредитора у Кремнієвій долині. Йдеться про Silicon Valley Bank.

Крім того, за результатами другого кварталу поточного року чимало банків зафіксували збільшення тиску на їхню прибутковість. Відтак здатність кредиторів генерувати внутрішній капітал знижується. Тут важливу роль відіграє прогноз про помірну рецесію у США на початку 2024 року.

Хоча після весняного банкопаду американська влада зробила усе, аби повернути довіру до сектору, але експерти з Moody’s попереджають, що банки зі значними нереалізованими збитками можуть зіткнутися з неочікуваними проблемами з довірою від ринку та клієнтів в умовах високої базової ставки.

Цікаво, що агентство Fitch нещодавно понизило кредитний рейтинг США через погіршення бюджетних показників та зростання державного боргу. Це сталося вперше в історії. Аналітики також очікують погіршення фіскальних показників США у наступні 3 роки.