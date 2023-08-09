В последнем отчете агентство Moody's снизило кредитные рейтинги для 10 банков. Более того, эксперты планируют пересмотреть оценку нескольких крупных финансовых учреждений с возможностью снижения их рейтингов.

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Риски для банков в США

Американские кредиторы все еще ощущают риски, связанные с дальнейшим повышением процентных ставок, а также управление активами и пассивами. Это влияет на ликвидность и капиталы банков на фоне завершения нетрадиционной монетарной денежно-кредитной политики, приводящей к оттоку депозитов.

Напомним! В марте 2023 года США потряс неожиданный банкопад, начавшийся с популярного кредитора в Кремниевой долине. Речь идет о Silicon Valley Bank.

Кроме того, по результатам второго квартала текущего года многие банки зафиксировали увеличение давления на их доходность. Следовательно, способность кредиторов генерировать внутренний капитал снижается. Здесь важную роль играет прогноз об умеренной рецессии в США с начала 2024 года.

Хотя после весеннего банкопада американские власти сделали все, чтобы вернуть доверие к сектору, но эксперты из Moody's предупреждают, что банки со значительными нереализованными убытками могут столкнуться с неожиданными проблемами с доверием от рынка и клиентов в условиях высокой базовой ставки.

Интересно, что агентство Fitch недавно снизил кредитный рейтинг США из-за ухудшения бюджетных показателей и роста госдолга. Это произошло впервые в истории. Аналитики также ожидают ухудшения фискальных показателей США в последующие 3 года.