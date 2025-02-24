НБУ ввів в обіг нову монету

У день третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну НБУ ввів в обіг пам'ятну монету, яку присвятили незламності українських військових, які захищають Батьківщину. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Ще один сенс закладений у нову пам'ятну монету – це єднання всіх українців на шляху до справедливої Перемоги. Пам'ятна монета отримала назву "Тримаймо стрій". Номінал монети – 5 гривень. Її викарбували нейзильберу. Тираж нової пам'ятної монети – до 50 тисяч штук.

НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету / Фото Нацбанк

Ключові елементи дизайну пам'ятної монети "Тримаймо стрій":

На аверсі монети викарбуване зображення українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій. Ці лінії візуально нагадують тризуб.

На реверсі монети нанесене зображення воїнів, які йдуть у наступ, тоді як над ними викарбувано напис "Тримаймо стрій". Тлом на реверсі є силуети цивільних людей різних професій, які є уособленням тилу.

До теми! Над дизайном монети "Тримаймо стрій" працювали художник Андрій Сагач та скульптори Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Нагадаємо, що перед першими роковинами повномасштабної війни Росії з Україною Національний банк України представив спеціальну пам'ятну банкноту – “ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!”. НБУ пояснив, що ця купюра стала втіленням боротьби українців проти навали агресора.