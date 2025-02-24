НБУ ввел в обращение новую монету

В день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину НБУ ввел в обращение памятную монету, которую посвятили несокрушимости украинских военных, которые защищают Родину. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Еще один смысл заложен в новую памятную монету – это единение всех украинцев на пути к справедливой Победе. Памятная монета получила название "Держим строй". Номинал монеты – 5 гривен. Ее отчеканили из нейзильбера. Тираж новой памятной монеты – до 50 тысяч штук.

НБУ ввел в обращение новую памятную монету / Фото Нацбанк

Ключевые элементы дизайна памятной монеты "Держим строй":

На аверсе монеты отчеканено изображение украинских защитников, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий. Эти линии визуально напоминают трезубец.

На реверсе монеты нанесено изображение воинов, которые идут в наступление, тогда как над ними отчеканена надпись "Держим строй". Фоном на реверсе есть силуэты гражданских людей разных профессий, которые являются олицетворением тыла.

К теме! Над дизайном монеты "Держим строй" работали художник Андрей Сагач и скульпторы Владимир Атаманчук, Анатолий Демьяненко.

Напомним, что перед первой годовщиной полномасштабной войны России с Украиной Национальный банк Украины представил специальную памятную банкноту – “ПАМ'ЯТАЕМ! НЕ ПРОСТИМ!”. НБУ объяснил, что эта купюра стала воплощением борьбы украинцев против нашествия агрессора.