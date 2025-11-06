Не все так просто як здається: що насправді означає трикутник на доларах

Дизайн кожної банкноти створюється з урахуванням історичного контексту. Зазвичай на купюрах відображено важливі події та знакові постаті. Також на банкнотах можна побачити багато інших цікавих відсилок.

Що означає трикутник на доларі?

Деякі помилково вважають, що трикутник на доларі це знак масонів. А є і ті, хто пов'язує його з ілюмінатами, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

В реальності ж усе набагато банальніше. Якщо спиратись на історію, виявиться, що цей трикутник є символом християнства, а саме – Святої Трійці. Тобто:

Отця.

Сина.

та Святого Духа.

Цікавим є і символізм ока, що знаходиться всередині трикутника. Зазвичай цей малюнок уособлює:

владу;

відповідальність.

Вважається, що "Око Провидіння" – це Бог, який наглядає за людством. Саме тому цей символ можна побачити у літературі та мистецтві, пов'язаному з релігією.

Що ще потрібно знати про долар зараз?