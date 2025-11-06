Не все так просто как кажется: что на самом деле означает треугольник на долларах

Дизайн каждой банкноты создается с учетом исторического контекста. Обычно на купюрах отображены важные события и знаковые фигуры. Также на банкнотах можно увидеть много других интересных отсылок.

Что означает треугольник на долларе?

Некоторые ошибочно считают, что треугольник на долларе это знак масонов. А есть и те, кто связывает его с иллюминатами, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

В реальности же все гораздо банальнее. Если опираться на историю, окажется, что этот треугольник является символом христианства, а именно – Святой Троицы. То есть:

Отца.

Сына.

и Святого Духа.

Интересен и символизм глаза, который находится внутри треугольника. Обычно этот рисунок олицетворяет:

власть;

ответственность.

Считается, что "Око Провидения" – это Бог, который наблюдает за человечеством. Именно поэтому этот символ можно увидеть в литературе и искусстве, связанном с религией.

Что еще нужно знать о долларе сейчас?