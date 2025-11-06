Не все так просто как кажется: что на самом деле означает треугольник на долларах
- Треугольник на долларе является символом христианства, представляющим Святую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа.
- Глаз внутри треугольника символизирует власть и ответственность.
Дизайн каждой банкноты создается с учетом исторического контекста. Обычно на купюрах отображены важные события и знаковые фигуры. Также на банкнотах можно увидеть много других интересных отсылок.
Что означает треугольник на долларе?
Некоторые ошибочно считают, что треугольник на долларе это знак масонов. А есть и те, кто связывает его с иллюминатами, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
В реальности же все гораздо банальнее. Если опираться на историю, окажется, что этот треугольник является символом христианства, а именно – Святой Троицы. То есть:
- Отца.
- Сына.
- и Святого Духа.
Интересен и символизм глаза, который находится внутри треугольника. Обычно этот рисунок олицетворяет:
- власть;
- ответственность.
Считается, что "Око Провидения" – это Бог, который наблюдает за человечеством. Именно поэтому этот символ можно увидеть в литературе и искусстве, связанном с религией.
Что еще нужно знать о долларе сейчас?
На некоторых долларах можно увидеть звезду возле серийного номера. Этот символ означает, что эта банкнота была заменена. Дело в том, что при печати денег иногда возникает брак. Бракованные банкноты утилизируют, а на их место попадают аналогичные со звездочкой.
НБУ обязал украинские финучреждения принимать все банкноты, действующие и проверенные с помощью специальных средств. Банкноты с незначительными повреждениями должны свободно обмениваться. А вот значительно изношенные – передаются на инкассо.