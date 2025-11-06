Що означає трикутник на доларі?

Деякі помилково вважають, що трикутник на доларі це знак масонів. А є і ті, хто пов'язує його з ілюмінатами, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

В реальності ж усе набагато банальніше. Якщо спиратись на історію, виявиться, що цей трикутник є символом християнства, а саме – Святої Трійці. Тобто:

Отця.

Сина.

та Святого Духа.

Цікавим є і символізм ока, що знаходиться всередині трикутника. Зазвичай цей малюнок уособлює:

владу;

відповідальність.

Вважається, що "Око Провидіння" – це Бог, який наглядає за людством. Саме тому цей символ можна побачити у літературі та мистецтві, пов'язаному з релігією.

