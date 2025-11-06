Що означає трикутник на доларі?
Деякі помилково вважають, що трикутник на доларі це знак масонів. А є і ті, хто пов'язує його з ілюмінатами, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
В реальності ж усе набагато банальніше. Якщо спиратись на історію, виявиться, що цей трикутник є символом християнства, а саме – Святої Трійці. Тобто:
- Отця.
- Сина.
- та Святого Духа.
Цікавим є і символізм ока, що знаходиться всередині трикутника. Зазвичай цей малюнок уособлює:
- владу;
- відповідальність.
Вважається, що "Око Провидіння" – це Бог, який наглядає за людством. Саме тому цей символ можна побачити у літературі та мистецтві, пов'язаному з релігією.
Що ще потрібно знати про долар зараз?
На деяких доларах можна побачити зірку біля серійного номера. Цей символ означає, що ця банкнота була замінена. Річ у тім, що при друку грошей інколи виникає брак. Браковані банкноти утилізовують, а на їх місце потрапляють аналогічні із зірочкою.
НБУ зобов'язав українські фінустанови приймати усі банкноти, що є чинними і перевірені за допомогою спеціальних засобів. Банкноти незначними пошкодженнями мають вільно обмінюватись. А от значно зношені – передаються на інкасо.